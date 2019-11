Algérie: Arrestation de 42 individus et saisie d'un pistolet mitrailleur

Alger — Quarante-deux (42) individus de différentes nationalités ont été arrêtés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, des munitions ainsi que des véhicules et des objets destinés à la contrebande ont été saisis par des détachements de l'Armée nationale populaire dans des opérations distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Ain Guezzam et Djanet, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 15 novembre 2019, dans des opérations distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Ain Guezzam (6ème Région militaire) et Djanet (4ème Région militaire), 42 individus de différentes nationalités et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 24 balles, un camion, 3 véhicules tout-terrain, 3 motos, 5 détecteurs de métaux, 21 groupes électrogènes, 14 marteaux piqueurs, 3.344 grammes de dynamites, 29 tubes d'allumage, 15 mètres de mèche, 16 sacs de mélange de pierres, 200 kilogramme de pierres prêtes au broyage et 6 téléphones portables", précise la même source.

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Blida et Djelfa (1ère Région militaire) et Batna (5ème Région militaire) "2 fusils de fabrication artisanale et un 1 fusil de chasse et des armes blanches, et ont arrêté à Ain Guezzam (6ème Région militaire), 5 personnes et saisi 6 véhicules tout-terrain, 1.870 kilogrammes de denrées alimentaires et 16.704) unités de produits détergents destinés à la contrebande", indique le MDN.