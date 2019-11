Sénégal: Admission dans les universités publiques - Les nouveaux bacheliers informés ce soir (officiel)

Dakar — Le directeur général de l'Enseignement supérieur, Professeur Amadou Abdoul Sow, a annoncé samedi à Diamniadio, dans le département de Rufisque, que les nouveaux bacheliers, inscrits sur la plateforme "Campusen", seront informés, "dès ce soir", de leur orientation dans les universités publiques.

"Dès ce soir, nous allons débuter la distribution des places. Un émail et un SMS seront envoyés à chaque (nouveau) bachelier pour l'informer de la filière et l'Université d'admission. Le bachelier a alors une semaine pour valider en allant payez chez l'opérateur financier de son choix", a-t-il indiqué.

M. Sow qui animait une conférence de presse, a toutefois averti que "si le bachelier (nouvellement orienté) ne valide pas à la fin de la semaine, la place est attribuée à un autre bachelier dans une seconde distribution". "Toutes les distributions se termineront le 15 décembre 2019" a-t-il fait savoir.

Selon le directeur général de l'Enseignement supérieur, cette année, le Sénégal a enregistré 57130 admis au baccalauréat sur un total de 156.000 candidats. Il a précisé qu'au total, 54415 nouveaux bacheliers s'étaient inscrits sur la plateforme "campusen" pour demander une orientation dans les Universités publiques du pays.

"Le nombre de bacheliers à orienter est de 54415 et le nombre de places consolidées dans les Universités publique et Instituts supérieurs d'enseignement publique (ISEP) est 45584", a précisé le professeur Sow.

Selon lui, le gap de 8831 places concerne ceux qui sont admis à un concours, des bacheliers partis à l'étranger, ou d'autres ayant choisi d'aller dans les établissements privés et des bacheliers qui, même orientés, ne valident pas leur admission dans une université.

"Les bacheliers orientés peuvent aller payer ces droits d'inscription qui s'élèvent à 25.000 FCFA (par étudiant) chez n'importe quel opérateur financier de leur choix dans l'espace d'une semaine qui est un délai de rigueur", a dit le directeur général de l'Enseignement supérieur.

Il a en outre rappelé que chaque année, à l'issue de la proclamation des résultats du baccalauréat, les nouveaux bacheliers font leur choix d'admission via la plateforme Campusen.

M. Sow a souligné que chaque futur étudiant fait trois choix de filières dans six Universités publiques et six autres dans les établissements privés d'enseignement supérieur.

"Cette année, le gouvernement a pris la décision majeure d'orienter les bacheliers qui en ont fait la demande dans les Universités publiques", a rappelé le directeur général de l'Enseignement supérieur.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, suite à cette décision, a rencontré les huit recteurs et coordonnateurs d'établissements publics et les directeurs d'écoles et d'Instituts rattachés à leurs Universités pour partager la mesure.

Le département, a-t-il ajouté, a ensuite rencontré les responsables du Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur (SAES) avant de convoquer la Commission nationale des bacheliers pour consolider les places offertes et valider le processus d'orientation.