Madagascar: Faneva Andriatsima - Clap de fin avec les Barea de Madagascar

Une page se tourne pour Faneva Andriatsima en sélection. Après 14 années de bons et loyaux services, l'attaquant d'Ahba FC (Arabie Saoudite) a honoré ce samedi sa 41ème et dernière sélection avec les Barea de Madagascar. Une information que le joueur a révélé quelques jours plus tôt sur RFI.

« Il y a 3 ans j'ai rencontré le sélectionneur (Nicolas Dupuis), j'avais pour projet d'amener le pays à la CAN et on a réussi. J'ai bien réfléchi, il y a l'âge qui joue et il y aussi mon club en Arabie Saoudite où j'aimerais encore jouer un an. Il ne faut donc pas faire la sélection de trop. Je pense qu'il est temps pour moi de tourner la page », a-t-il déclaré.

Outre RFI, le joueur a confirmé sa retraite dans un communiqué publié sur sa page Facebook : « J'ai pris la décision de ne plus jouer pour l'équipe nationale après le match du 16 novembre prochain ».

Mais, Andriatsima ouvre les portes d'un retour en cas d'urgence : « On verra si la sélection a besoin de moi dans les années à venir, je serai toujours disponible », a-t-il conclu sur RFI.

Après avoir longtemps souffert avec les Zébus, Faneva Andriatsima a connu la gloire lors des éliminatoires de la CAN 2019. Qualifié pour la première fois à la CAN, Madagascar a surpris plus d'un en se hissant en quarts de finales.

Une véritable consécration pour l'ancien joueur de Sochaux qui a tout donné en sélection tant dans les bons que dans les mauvais moments.