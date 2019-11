Togo: La campagne 2019-2020 des activités du Lac Nangbéto ouverte, une tendance évolutive des captures constatée

Supendues depuis le 15 Août dernier, les activités du Lac Nangbéto ont été réouvertes ce Samedi 16 Novembre 2019. Ce fut au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Noel Koutéra Bataka, dans la localité d' Atchinè dans le canton d'Akpare (Préfecture de l'Ogou).

Il est relevé au cours de cette cérémonie, une tendance évolutive des captures, soit 2700 tonnes de poissons pour la campagne 2017-2018 et 2834 tonnes pour celle de 2018-2019.

Outre cette ouverture de la campagne des activités sur le Lac Nangbéto, il a été procédé à la remise de matériels de pêche aux acteurs pour une meilleure animation de la cette campagne 2019-2020. Il s'agit de Barques, Moteurs hors bords, gilets de sauvetages, bouées de sauvetages, nappes de filets, bobines de fils dont le coût global est de 51.630.836 FCFA et qui ont été acquis grâce à l'appui du projet PASA.

Mais avant la remise, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique a salué la bonne organisation des populations autour de cette activité.

La pêche étant une activité qui revêt une importance sociale et nutritionnelle au Togo en ce qu'elle emploie plus de 22 000 acteurs, fournit environ 25.000 tonnes de poissons et contribue à 4,5% du PIB primaire, le poisson ayant une haute valeur nutritive et constitue un complément précieux dans les régimes alimentaires en vitamines et en sels minéraux essentiels et étant un aliment essentiel, qui procure du travail et de l'argent à des millions de personnes dans le monde entier, il est prévu que des agents de MIFA et de l'ICAT viennent apporter main forte aux pêcheurs de Nangbéto pour mieux les accompagner et pour plus de rendements et de revenus.

Le ministre Bataka a enfin invité les populations des localités environnantes du Lac Nangbéto à cultiver la paix, pour le développement durable du Togo.