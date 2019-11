Cote d'Ivoire: Ciné Droit Libre 2019 - Les festivités commencent

Pleins feux sur Abidjan ! Ce sera à l'occasion de la 11ème édition du festival Ciné Droit Libre dont la cérémonie d'ouverture aura lieu aujourd'hui, sous le coup de 18h30, au Goethe-Institut Abidjan-Côte d'Ivoire.

Avec pour thème: "Pourquoi la Démocratie ?", le festival de films sur les droits de l'homme et la liberté d'expression, s'ouvre en présence de SEM. Jobst Von Kirchmann, Ambassadeur de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire, parrain de l'événement.

Pour cette cérémonie inaugurale, le public aura droit à plusieurs allocutions et autres adresses des personnalités et partenaires de l'événement. A cela s'ajoutent les mots de gratitude et de bienvenue de Yacouba Sangaré, Coordonateur de Ciné Droit Libre à toutes et à tous ceux qui portent à bout ce festival.

L'occasion sera idoine, pour lui, de souhaiter le traditionnel « Akwaba » (bienvenue) de la Côte d'Ivoire aux hôtes du festival qui viennent de l'extérieur. Par la suite, le public aura droit à la projection du film d'ouverture "Qu'est-ce que la Démocratie ?" de la Canadienne Astra Taylor qui dure 119 minutes.

Pour le synopsis de film, il s'agit d'un voyage philosophique issu de la quête de la réalisatrice de mieux comprendre les paradoxes, les joies et les problèmes de la démocratie.

Entremêlant les exemples contemporains de lutte pour la démocratie et des conversations avec les grands politicologues de l'heure, le film met à jour et fouille des thèmes intemporels, fait le lien entre le passé et le présent en suscitant la réflexion.

Donnant la parole à diverses personnalités telles que d'éminents théoriciens, chirurgiens traumatologues, militants, ouvriers d'usine, demandeurs d'asile, anciens Premiers ministres et autres, ce documentaire fait aussi le lien entre ce qui est de l'ordre émotif, intellectuel et personnel.

De l'avis de la réalisatrice, « si nous souhaitons vivre dans une démocratie, il faut avant tout définir ce que ce mot signifie ».

Jusqu'au samedi 16 novembre, des projections de films auront lieu au Goethe-Institut, à l'Institut Français, à la Place Inch'Allah de Koumassi et au Lycée Jeunes Filles de Yopougon.Il faut noter que chaque projection sera suivie de suivi de débats enrichissants.