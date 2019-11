Angola: L'Institut parie sur la modernisation des services de construction

Luanda — L'Institut régulateur de la construction civile et des travaux publics (IRCCOP) investit dans la modernisation, la réduction de la bureaucratie et la simplification des services afin de mieux servir les citoyens et les agents économiques, a déclaré samedi, à Luanda, le directeur général adjoint, Baltazar de Oliveira.

S'adressant à Angop, en marge de la 16e édition du Projekta 2019, qui s'est déroulé du 13 au 16 de ce mois, dans la zone économique spéciale de Luanda / Bengo, Baltazar de Oliveira, il a souligné que ce processus avait considérablement réduit le volume de documents requis pour légaliser une entreprise, ainsi que les exigences et le délai d'émission de licence de commerce d'un mois ou de 15 jours.

Cependant, un processus de simplification qui prend jusqu'à 5 jours est en cours d'élaboration.

Selon le directeur adjoint, l'institut travaille à la création d'une plateforme qui, une fois mise en place, permettra d'établir un contact Internet avec les entreprises.

"Nous allons bientôt lancer le portail institutionnel qui permettra une communication plus rapide via Internet. Nous pensons donc avoir un contact direct avec les agents économiques et réduire les délais de délivrance de licences de commerce", a-t-il expliqué.

Baltazar de Ola indiqué que l'institut comptait 3 000 entreprises de construction et de surveillance de la construction enregistrées. Le plus grand nombre d'entre elles se trouvait à Luanda, avec plus de 2 000 entreprises, suivies de Benguela.

Projekta et SIA / 2019 sont une action conjointe entre Eventos Arena et l'Association des professionnels de l'immobilier d'Angola (APIMA). Elles ont pour objectif de présenter des solutions en matière de construction civile et de rénovation, ainsi que d'innover les travaux des secteurs des travaux publics, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'immobilier.

Le salon avait pour objectif de stimuler le marché national dans les secteurs de la construction civile, des travaux publics, de l'urbanisme et de l'architecture, en promouvant les opportunités d'affaires et d'investissements internationaux dans ce domaine.