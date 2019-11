Angola: Guettés par la mort, les piétons exigent la sécurité

Luanda — Les morts de suites des accidents sur les routes de Luanda, en particulier sur l'avenue Deolinda Rodrigues, restent un grave problème pour la société.

Malgré tous les investissements du Gouvernement pour améliorer la prévention routière, l'augmentation du nombre d'accidents dans cette partie de la capitale révèle un manque d'efficacité des actions.

Au cours de la dernière décennie, beaucoup de choses ont été dites, écrites et discutées sur diverses plates-formes médiatiques à propos d'accidents de la route sur l'ancienne route dite "Estrada Catete».

Dès lors, les autorités ont appliqué des investissements remarquables aux multiples facettes, mais malgré tout ça, le nombre de piétons brutalement renversés par des véhicules préoccupent encors.

Avec la célébration ce dimanche (17) de la Journée internationale des victimes de la route, une réflexion est nécessaire. Après tout, quelle est la base de l'augmentation du nombre d'accidents sur cette voie lorsque se produisent tous les jours des actions inhérentes à la prévention routière?

Le choix de l'avenue Deolinda Rodrigues (ancienne Estrada de Catete) comme centre de cette réflexion n'est pas vain, ni par hasard. C'est l'une des voies de circulation les plus stratégiques de Luanda.

Deolinda Rodrigues est sûrement l'une des sections les plus mouvementées du pays, s'étendant le long des nouveaux centres d'habitation plus pauvres, Luanda s'étant développée beaucoup plus au nord.

Il est également aligné parallèlement au principal chemin de fer (le plus achalandé) du pays, sachant que le train est le moyen de transport le plus accessible pour la population.

L'avenue, qui aboutit au plus grand centre d'écoles (Largo das Escolas), est bordée de marchés et de petites places, telles que Congolenses et Estalagem, qui attirent des milliers de citoyens.

A partir de cette image, nous pouvons déduire le volume de trafic que cette section enregistre chaque jour et son importance stratégique pour l'interconnexion de la capitale.

En conséquence, dans le contexte de la prévention routière, le gouvernement a déjà apporté des solutions architecturales et dissuasives pour renforcer la sécurité, telles que l'aménagement de plus d'une douzaine de passages pour piétons.

De plus, les séparateurs de béton d'un demi-mètre placés sur l'axe de la voie ont reçu une clôture métallique de plus de deux mètres.

Cependant, le problème du manque de sécurité routière sur cette avenue a tendance à s'aggraver. Contrairement aux souhaits, des dizaines de piétons continuent de mourir chaque jour.

Les statistiques officielles ne laissent planer aucun doute, même pour les plus optimistes.

En moyenne chaque semaine, au moins deux personnes, presque toujours en âge de travailler, se font écraser et se retrouvent dans des hôpitaux gravement blessés.

Sur Deolinda Rodrigues, de nombreuses victimes connaissent la mort immédiate, non seulement à cause de la violence des accidents, mais également à cause de l'inefficacité ou du retard dans l'assistance aux victimes.

Contre toute attente, cette zone stratégique de Luanda continue de voir, au milieu de la paix, des barbares et des morts dégoûtantes dues à la négligence.

En septembre seulement, les chiffres ont augmenté par rapport au mois précédent. Dix piétons ont été brutalement écrasés sur Deolinda Rodrigues, sur un total de 105 victimes à Luanda.

Parmi eux (105), 33 n'ont pas résisté aux coups violents et sont décédés. Les périodes de 12h00 à 18h00 (40 cas) et de 18h00 à 00h00 (33) ont été les plus sinistres.

Les décès et les blessures massives sur cette route soulèvent des questions sur l'efficacité des campagnes de prévention et des infrastructures routières.

Il est tout à fait vrai que les autorités gouvernementales investissent régulièrement dans la construction et la signalisation des passages pour piétons afin de résoudre le problème.

Malheureusement, dans certaines parties de l'avenue, les blocs de béton et la clôture ont déjà été démolis, ce qui incite les piétons à se déplacer en dehors des emplacements autorisés.