Seychelles: La communauté malentendante des Seychelles obtient son premier dictionnaire de la langue des signes

La communauté des malentendants des Seychelles a pour la première fois son propre dictionnaire de la langue des signes.

Le dictionnaire a été lancé samedi dernier après 10 ans de travail lors d'une cérémonie qui s'est tenue au CEPS (Citizenship Engagement Platform) à Victoria, la capitale.

Lors de la présentation du dictionnaire, Annie Risler, de l'Université de Lille, en France a déclaré qu '« il est prévu de suivre les signes locaux et de promouvoir ainsi leur diffusion. C'est également un outil précieux pour les jeunes sourds qui se familiarisent avec la langue des signes pour la première fois mais aussi pour les étudiants sourds et leurs enseignants. "

Mme Risler a déclaré que la langue des signes aux Seychelles est l'une des nombreuses dans le monde et résulte d'interactions répétées et variées entre personnes sourdes appartenant à la même communauté.

«Il se développe et se propage chez les sourds des Seychelles. La population utilisant la langue des signes est très petite. La communauté sourde des Seychelles a développé au fil des générations un vocabulaire spécifique représentant un patrimoine remarquable. Le dictionnaire est l'aboutissement d'un long processus de documentation des signes utilisés par les sourds des Seychelles », a-t-elle ajouté.

Cette publication a été rendue possible grâce à un accord de partenariat entre l'Institut national des jeunes sourds à Paris (INJS), l'Association des personnes malentendantes aux Seychelles, le Ministère de l'éducation et du développement des ressources humaines et l'Université de Lille.

Le dictionnaire est l'aboutissement d'un long processus de documentation des signes utilisés par les sourds des Seychelles, un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien. Résultat de 10 années de travail, il s'inscrit dans le projet de langage gestuel lancé aux Seychelles en 2011 par le gouvernement.

Les Seychelles, un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien, comptent environ 600 personnes malentendantes.

Le président de l'Assemblée nationale, Nicholas Prea, présent à la cérémonie, s'est dit très heureux car «l'association des sourds est vraiment solide et le parcours n'a pas été facile. Leur objectif d'avoir ce dictionnaire a pris une décennie et ils disposent maintenant d'un outil formidable et exceptionnel. "

Il a ajouté que l'Assemblée nationale avait désormais un rôle à jouer et que «ma présence aujourd'hui témoigne de l'importance que nous devons donner à ce groupe, ainsi que de leur donner leur importance et leur place dans la société. Au niveau de l'Assemblée, nous proposerons au gouvernement d'accepter la langue des signes comme quatrième langue des Seychelles. "

La présidente de l'Association des personnes malentendantes aux Seychelles, Anita Gardner, s'est dite très heureuse et fière de l'équipe qui a travaillé sur le projet.

«Nous avons eu des hauts et des bas mais nous étions déterminés à le finir. La langue des signes étant un droit, notre association a estimé qu'il était de notre devoir de veiller à ce que cela se produise. Notre travail consiste maintenant à enseigner à l'ensemble de la population », a-t-elle déclaré.