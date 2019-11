Congo-Kinshasa: Congo Airways signe un contrat de partenariat avec les entreprises membres de l'ANEP

C'est désormais officiel. Le personnel des entreprises publiques membres de l'association nationale des entreprises du portefeuille, ANEP, ne voyagera qu'avec Congo Airways pour les destinations desservies par la compagnie nationale.

Un contrat de partenariat a été signé le vendredi 15 novembre 2019 entre Congo Airways et un échantillon des Entreprises publiques notamment, l'Office congolais de contrôle (OCC), l'Office de Gestion de fret multimodal (OGEFREM), l'Office des voieries et drainage (OVD), l'Office national du tourisme (ONT), la Société nationale d'assurance (SONAS) ainsi que le Fond des promotions de l'industrie (FPI). C'est au siège de l'ANEP, sous la supervision du secrétaire exécutif Patrick Ngulu, que s'est déroulée la cérémonie de signature du protocole d'accord, en présence des représentants de ces entreprises.

A en croire le président de l'ANEP, Lucien Ekofo, ce protocole d'accord est l'aboutissement d'un examen minutieux et il vise à soutenir Congo Airways qui est également membre de l'association nationale des entreprises publiques. Lucien Ekofo, qui soutient le bien-fondé de ce partenariat, invite chaque partie à faire preuve de bonne foi quant à son application. Toutefois, les portes restent ouvertes pour toutes les autres entreprises publiques, souligne-t-il.

Désiré BALAZIRE BANTU, Directeur Général de Congo Airways, rassure quant à lui ses partenaires pour ce qui est de la faisabilité sur terrain. Il précise que toutes les dispositions sont prises en vue de répondre à la demande de ces nouveaux partenaires. Le DG de Congo Airways confirme qu'avec l'appui des autorités du pays, la compagnie aérienne nationale est en phase d'élargissement de sa flotte, grâce à l'acquisition de nouveaux appareils dans les tout prochains jours.

Initiative appréciée à juste titre par les différents représentants des entreprises membres de l'ANEP qui soutiennent ce partenariat et lui souhaitent longue vie.

Avec ce partenariat scellé entre Congo Airways et les Entreprises publiques membres de l'ANEP, plus rien n'empêche désormais de dire qu'avec Congo Airways, voyager est un plaisir.

Nouveaux défis

Par ailleurs, Congo Airways demeure, dans l'optique de devenir la compagnie aérienne de référence, tournée vers l'innovation et l'excellence, intégrant les standards internationaux en matière de sécurité, de maintenance et de formation. Le tout dans la perspective de disposer d'une douzaine d'appareils d'ici quelques années.

La cérémonie de vendredi dernier intervient quelques semaines après le renouvellement, pour une durée de deux ans, du certificat E-IOSA (Iata Operational Safety Audit) qui est un système d'évaluation reconnu au niveau international et conçu pour examiner la gestion opérationnelle et le système de contrôle d'une compagnie de transport aérien. Ce, après un processus complexe de préparation, de contrôle et d'inspection.

Le Directeur Général de cette compagnie aérienne avait indiqué que Congo Airways est la seule et l'unique entreprise aérienne de la RDC à être certifiée avec ce système IOSA.

Par ailleurs, Congo Airways a été audité pour la première fois du 19 au 23 septembre 2017 et a été inscrite sur le registre des compagnies certifiées IOSA puis, par la suite, est devenue membre de l'IATA.

La compagnie nationale Congo Airways a été créée le 15 août 2014 et a effectué son premier vol le 20 octobre 2015. Elle est plus que déterminée à promouvoir la sécurité et la démocratisation du transport aérien au Congo afin de favoriser l'intégration socio-économique du pays à travers d'importants mouvements des personnes et des biens.

Un voyage de rêve ?

Société Anonyme avec Conseil d'Administration conformément au droit OHADA, elle a comme actionnaires notamment, le Gouvernement, l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS), le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) et la Régie des Voies Aériennes (RVA).

Dans la perspective de se positionner dans le secteur aérien congolais comme leader, Congo Airways a bénéficié, pour son lancement, de l'expertise internationale la plus diversifiée en matière d'exploitation aérienne.

La Compagnie Congo Airways qui est basée à Kinshasa à l'Aéroport international de N'djili opère, à ses débuts, sur le réseau domestique, desservant sept destinations, avant d'étendre sa couverture à quinze autres destinations, tout en visant, à terme, le réseau international.

Sa flotte actuelle est composée de 4 appareils dont deux Airbus A320-216 et deux avions turbopropulseurs Bombardiers Q400 offrant aux clients un confort optimal et de meilleures conditions pour un voyage de rêve.

Fort de ce lancement réussi, Congo Airways compte élargir sa flotte avec d'autres appareils du type Airbus et Bombardier en vue d'étendre sa couverture tant sur le plan domestique qu'international.