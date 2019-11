Congo-Kinshasa: FLB - En perspectives de la rencontre avec Liliane Bemba, Alphonse Ekungola sensibilise les membres de Ngaliema

Comme à l'accoutumée, la Fondation Liliane Bemba (FLB), dans sa zone de Ngaliema dirigée par Alphonse Ekungola, a tenu, jeudi 14 dernier, sa réunion hebdomadaire des préparatifs du lancement des activités socio-économiques en faveur des autres.

Au menu de cette réunion, il a été notamment abordé les questions de la consolidation des membres actifs de cette zone, le report de la rencontre prévue avec l'initiatrice de la structure, Liliane Bemba. Alphone Ekungola a, au cours de cette activité, appelé les membres de sa zone d'être prêts pour la rencontre avec leur présidente nationale.

Prévu le 2 novembre dernier au complexe GB, la grande matinée entre les membres de FLB avec leur présidente a été repoussée à une date ultérieure et ce, après l'incendie malheureux du bâtiment abritant les chaînes de télévision CCTV et Canal Kin Tv ainsi que la Radio Ralik, appartenant toutes au Président du Mouvement de Libération du Congo (MLC) Jean Pierre Bemba, époux du numéro Un de FLB. Toutefois, le président de la zone de Ngaliema Alphonse Ekungola a invité sa base de demeurer à l'écoute et de toujours se mobiliser en perspectives de la rencontre dont une nouvelle date sera communiquée incessamment.

En même temps, il l'a conviée à toujours faire preuve de discipline. «N'eut été ce qui s'est passé dans les locaux du MLC, notre rencontre avec Maman Liliane allait déjà avoir lieu. Et, nous sommes ici et maintenant dans le cadre des derniers réglages pour accueillir Maman Liliane Bemba. Mais, il faut retenir que nous devons observer une attitude de discipline et de responsabilité lors de cette rencontre avec notre présidente, car seul l'ordre et le sérieux nous mettra encore et toujours dans le top 3 des meilleures communes de Kinshasa », a déclaré Alphonse Ekungola.

Pour sa part, Liliane Bemba, a fait savoir Alphonse Ekungola, reste attentive aux problèmes de la population kinoise. Déjà, dans sa table se trouverait plusieurs projets sociaux, en l'occurrence la construction d'une école dans chaque commune de Kinshasa.

Par ailleurs, Carine Katumbi, épouse de Moïse Katumbi Chapwe, apprend-on, a été reçue par Madame Bemba Liliane, pour un accompagnement dans divers projets sociaux, pour le compte de la fondation qui porte son nom.