Congo-Kinshasa/Gambie: Gambie-RDC ce lundi à Banjul - «Il faudra faire tout ce qu'il faut pour négocier une victoire» (Nsengi Biembe)

C'est une rencontre ou ça passe ou ça casse ! En tout cas, le match nul concédé jeudi à domicile devant les Panthères du Gabon a laissé un sentiment amer chez les Léopards de la République Démocratique du Congo, qui jouent ce lundi 18 novembre, contre les Scorpions de la Gambie, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021.

Le coup d'envoi du match sera donné à partir de 17h, heure de Kinshasa, au stade l'Indépendance, ce terrain fétiche des Sorptions. C'est une deuxième sortie des Léopards avec leur nouvel entraîneur, Christian Nsengi Biembe Seko Seko, qui sont logiquement condamnés à remporter ce match, pour se relancer dans la course.

Le technicien congolais, serein et optimiste, a promis de tout mettre en œuvre pour prendre le dessus sur les Gambiens : « Il faudra y croire là où nous allons, il faudra faire tout ce qu'il faut pour négocier une victoire», a-t-il déclaré jeudi après son nul devant une équipe prenable des Gabonais.

Les Léopards ont quitté Kinshasa samedi dans l'après-midi par un vol affrété par le gouvernement, à destination de Banjul, où ils sont arrivés en début de la soirée. Aussitôt arrivés, Nsengi Biembe et ses poulains se sont mis au travail, question de ne laisser aucune chance à l'adversaire. D'ores et déjà, la Gambie a lancé un signal fort à toutes les équipes du groupe, en allant battre l'Angola à Luanda sur un score sans appel de 3 buts à 1. L'on ne sait pas comment cette équipe, 161ème au dernier classement mensuel de la FIFA, dirigée par le Belge Tom Saintfiet, évoluera à domicile devant son public, si déjà à l'extérieur elle n'a pas peur. Visiblement, la tâche ne sera pas facile pour les Léopards.

Il suffirait peut-être pour les Congolais de trouver ce "jus" qui a manqué à Kinshasa pour parvenir à défier les Scorpions : «on ne peut pas le dire autrement, nous avons manqué du jus au niveau offensif... ». Mais, la chaleur a vraiment pesé. C'est comme un combat de boxe où on cherche le K.O., et ça s'est terminé dos à dos, ça ne fait pas mon affaire bien entendu, vu que je reçois, mais je reste persuadé que notre équipe a un potentiel extraordinaire au niveau de chaque ligne», a expliqué Nsengi Biembe. Un match nul à mettre à l'actif du gardien Joël Kiassumbwa, auteur d'une très bonne prestation, allant jusqu'à sortir un but tout fait, face à Pierre-Emerick Aubameyang à la 86ème minute.

L'Angola et le Togo battu à domicile

Au total, il y a eu 24 matches à travers le continent pour cette première journée. Seuls l'Angola et le Togo ont perdu à domicile. Les Palancas Negras ont été battus à Luanda (1-3) par la Gambie, et le Togo a été surpris à Lomé par les Comores (0-1). Une mauvaise entame pour les deux nations, toutes absentes à la dernière Can. Pour ce qui concerne les matches nuls, il n'y a pas eu que la RDC, le Maroc aussi a été tenu en échec par la Mauritanie (0-0), le Cameroun ténu également en échec par le Cap-Vert (0-0), sans oublier l'Egypte devant le Kenya (1-1).

Pour les victoires, ce sont les Fennecs d'Algérie, tenants du titre, qui ont fait parler de leur talent, en infligeant un carton plein à la Zambie (5-0). Le Soudan et la Tunisie n'ont pas aussi blagué devant leurs adversaires.

Ci-après, tous les résultats de la 1ère journée

-Namibie - Tchad 2-1 ;

-Mali - Guinée 2-2 ;

-Malawi - Soudan 1-0 ;

-Burkina-Faso - Ouganda 0-0 ;

-Soudan - Sao Tomé-et-Principe 4-0 ;

-Ghana - Afrique du Sud 2-2 ;

-Angola - Gambie 1-3 ;

-RDC - Gabon 0-0;

-RCA - Burundi 2-0 ;

-Maroc - Mauritanie 0-0 ;

-Cameroun - Cap-Vert 0-0 ;

-Mozambique - Rwanda 2-0;

-Egypte - Kenya 1-1;

-Togo - Comores 0-1;

-Algérie - Zambie 5-0 ;

-Zimbabwe - Botsuna 0-0 ;

-Guinée Bissau - Eswatini 3-0 ;

-Sénégal - Congo 2-0 ;

-Tanzanie - Guinée-équatoriale 2-1 ;

-Tunisie - Lybie 4-1 ;

-Madagascar - Ethiopie 1-0 ;

-Côte d'Ivoire - Niger ;

-Nigeria - Bénin 2-1 ;

-Sierra Leone - Lesotho 1-1 ;

Deuxième journée

-Bénin - Sierra Leone ;

-Lesotho - Nigeria ;

-Niger - Madagascar ;

-Ethiopie - Côte d'Ivoire ;

-Lybie - Tanzanie ;

-Guinée-équatoriale - Tunisie ;

-Eswatini -Sénégal ;

-Congo - Guinée-Bissau ;

-Botswana - Algérie ;

-Zambie - Zimbabwe ;

-Kenya - Togo ;

-Comores - Egypte ;

-Rwanda - Cameroun ;

-Cap-Vert - Mozambique ;

-Mauritanie - RCA ;

-Burundi - Maroc ;

-Gabon - Angola ;

-Gambie - RDC ;

-Afrique du Sud - Soudan ;

-Sao Tomé-et-Principe - Ghana ;

-Ouganda - Malawi ;

-Soudan du Sud - Burkina-Faso ;

-Guinée - Namibie ;

-Tchad - Mali.