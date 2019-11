Soudan: Le président de l'Université du Soudan discute des aspects de la coopération avec la Turquie

Khartoum — - Le directeur de l'Université du Soudan des sciences et technologies, Prof. Awad Saad Hassan a rencontré l'ambassadeur de l'État turc à Khartoum, Irfan Nzeer Oglu, en présence du vice-chancelier et de plusieurs doyens des collèges.

La réunion a porté sur la coopération entre l'Université du Soudan et les universités turques dans le domaine de l'échange d'enseignants, d'experts et d'étudiants, l'échange de l'expérience et du transfert de connaissances et de la mise en place de recherches conjointes.

Les deux parties ont également discuté la possibilité d'organiser des manifestations communes telles que des conférences et des ateliers, en plus d'une coopération dans le domaine des incubateurs, en particulier dans le secteur des industries du cuir.

Pour sa part, l'ambassadeur a salué les relations étroites existant entre le Soudan et la Turquie et a nombré de projets turcs mis en œuvre au Soudan, les bourses qu'ils offrent aux niveaux de l'université et de l'éducation supérieur, ainsi que les subventions distribuées dans de nombreuses universités.

Le professeur Saad a promis de préparer un rapport sur les domaines de coopération entre l'Université du Soudan et les universités turques et de communiquer avec les universités turques ayant signé des accords avec l'Université du Soudan.