Soudan: La Coordination (FLC) au Nord-Darfour annonce la structure et les nouveaux bureaux

El-Fasher — La coordination des forces de la liberté et du changement (FLC) dans l'Etat fédéré du Darfour-Nord a organisé une conférence de presse au siege de la radio et TV étatique à la ville El-Fasher où elle a déclaré la formation des dix bureaux spécialisés et le lancement de son programme politique à compter de samedi.

Mme Amani Hamid Hassabo porte-parole de la coordination a déclaré que la coordination avait commencé par la publication d'une déclaration fondatrice depuis la chute du régime en avril dernier, avec la participation des blocs constitutifs de la coalition, qui avaient dirigé le mouvement et les événements avec les partenaires de la révolution.

Elle a ajouté que la restructuration de la coordination et de l'agrandissement de ses bureaux, avec le remplacement de certains sites et la préparation du règlement intérieur, visait à améliorer les performances et à assurer la cohésion des composantes de la coalition lors de la prochaine phase.