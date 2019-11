Congo-Kinshasa: Quel bilan pour la première année de mise en œuvre du nouveau code minier?

Dans la province du Lualaba, dans la chefferie de Bunkeya qui accueille l'entreprise Tenke Fungurume Mining, les avis sont partagés, car les recettes rétrocédées n'arrivent pas jusqu'aux communes où sont implantées les entreprises.

Tenke Fungurume Mining produit plus de 168 000 tonnes de cuivre par an et 18 000 tonnes de cobalt. En une année, elle a versé plus de 8 millions de dollars à la chefferie Bunkeya au titre de la redevance minière.

Des infrastructures comme une université, des bâtiments administratifs et une station radio ont été construits depuis au chef-lieu de la chefferie.

« L'éducation, c'est l'avenir, mais l'énergie, c'est la force pour pouvoir modifier l'habitat, et distribuer le courant tant dans les maisons d'habitation que dans les petites industries, explique Godefroid Munongo, grand chef coutumier de Bunkeya. Nous allons construire une centrale photovoltaïque. Et l'année prochaine, on commence le crédit habitat. »

Si on est satisfait au chef-lieu de la chefferie, ce n'est pas le cas dans les deux localités où l'entreprise est implantée, et notamment à Fungurumé.

Pour son responsable, le chef Mpala, les investissements ne sont pas à la hauteur des montants annoncés. « Quand vous allez là-bas, là où il y a la poule aux œufs d'or, Tenke et Fungurume, ce sont mes terres, ça ne reflète pas les millions dont on parle. »

Pour la société civile du Lualaba, le problème ne se limite pas à Fungurume. L'observatoire des ressources en Afrique australe affirme même que l'argent rétrocédé n'aurait eu aucun impact pour les populations dans certaines entités décentralisées. Il réclame un audit de toutes les entités bénéficiaires de la redevance minière.