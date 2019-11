Sénégal: L'Institut de formation Thalès Afrique ouvre ses portes à Dakar, à partir de mercredi

Dakar — L'Institut Thalès Afrique, "une école d'excellence et de référence" en protocole diplomatique, relations internationales et expertise électorale, procède mercredi à Dakar au lancement de ses programmes de formations et activités, a appris l'APS.

La cérémonie, prévue à, partir de 10h, se déroulera dans les locaux de l'Institut sis au Malcom Center, sur la route de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, rapporte un communiqué.

La leçon inaugurale sera dite par le professeur Mamadou Badji, après le mot de bienvenue de l'administrateur de l'établissement, le général Abdoulaye Diatta et la présentation de la structure par Mory Traoré.

L'Institut Thalès Afrique est un institut de recherches, de formation et de conseils stratégiques dans le domaine des sciences juridiques, politiques, sociales et diplomatiques.

Le communiqué souligne que l'institut Thalès Afrique se distingue par "son ancrage au cœur de Dakar, ses riches programmes de séminaires et conférences animés par d'éminents chercheurs et professionnels de Dakar et de partenaires étrangers".