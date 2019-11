Algérie: Le PVN pour des élections présidentielles, sous certaines conditions

Mila — Le président du Parti de la victoire nationale (PVN), Mahfoud Adoul, a affirmé samedi à Chelghoum Laïd (Mila) que son parti était favorable à des élections présidentielles à condition de réunir plusieurs facteurs.

Animant un meeting populaire en présence des membres du bureau politique du parti et de militants, M. Adoul a indiqué qu'avant d'aller à des élections propres et transparentes, il faut d'abord instaurer un climat opportun à leur tenue au travers de la constitution d"'un conseil présidentiel" composé d'élites et personnalités nationales populairement acceptées pour une période précise au cours de laquelle sera tenue "une conférence de consensus".

Il a estimé que cette conférence devrait regrouper toutes les composantes de la société sans exclusion avant d'instaurer les conditions nécessaires pour organiser des élections et choisir un président pour le pays qui, a-t-il dit, sera "grand grâce à ses hommes patriotiques loyaux".

Le président du PVN a considéré que l'actuelle situation présageait, selon lui, d'"une crise plus compliquée même après l'élection d'un président". Il a mis en garde contre les conséquences de cette conjoncture, notamment à l'heure des mutations géopolitiques qui s'opèrent à l'échelle mondiale et qui sont marquées, a-t-il estimé, par "des surenchères sur l'Algérie qui exigent vigilance et intensification des efforts pour trouver une solution politique à la crise et assurer la stabilité et la sécurité".

L'orateur a insisté sur l'importance de préserver l'unité nationale et de repousser les différends dans l'intérêt du pays, de ses institutions et de son peuple.