Burkina Faso: La politique extérieure de Thomas Sankara vue par un diplomate

L'ouvrage posthume : "Introduction à la politique étrangère du Burkina Faso. Tome 2: La politique étrangère de Thomas Sankara: 1983 - 1987", de Feu l'ambassadeur Doulaye Corentin Ki a été officiellement présenté, le lundi 11 novembre 2019, à Ouagadougou.

Haut fonctionnaire à l'Union africaine, délégué du Burkina Faso à l'Assemblée générale de l'ONU, et directeur général des Affaires politiques et juridiques au ministère des Affaires étrangères, entre autres, Feu l'ambassadeur Doulaye Corentin Ki lègue à la postérité, et aux diplomates burkinabè, en particulier, un pan important de l'histoire de la politique étrangère du pays des Hommes intègres.

Après "Introduction à la politique étrangère du Burkina Faso. Tome 1: La période voltaïque, de l'indépendance à la révolution d'août 1983", son second ouvrage consacré au même sujet est disponible sur le marché du livre. Intitulée "Introduction à la politique étrangère du Burkina Faso.

Tome 2: La politique étrangère de Thomas Sankara: 1983 - 1987", l'œuvre posthume a été dédicacée, le lundi 11 novembre 2019 à Ouagadougou, en présence des membres de la famille, des amis et anciens collaborateurs du défunt diplomate.

Préfacé par Pr Basile Guissou, le document, selon son présentateur, Mélégué Traoré, comprend 351 pages, et est subdivisé en trois grandes parties: Le cadre de la politique étrangère du Conseil national de la Révolution - CNR (l'arrivée au pouvoir du CNR, l'organisation institutionnelle de la diplomatie); La mise en œuvre de la politique étrangère du CNR (les fondements de la politique révolutionnaire, les relations bilatérales en Afrique, la politique du CNR hors d'Afrique, etc.); La politique multilatérale du Burkina Faso révolutionnaire (le Burkina Faso et le Mouvement des non-alignés, le CNR et les conférences France-Afrique, le Burkina Faso et la CEAO, etc.).

A son avis, il s'agit d'un chef-d'œuvre de haute tenue scientifique. "La politique étrangère est située dans son contexte et décortiquée sur tous les plans.

Son cheminement chronologique, ses structures organiques, ses interventions, ses performances et ses acquis. Toute personne qui veut comprendre les mécanismes de la politique extérieure de Thomas Sankara exploitera avec intérêt cet ouvrage du théoricien et de l'acteur de la diplomatie", a-t-il souligné.

Tout au long de l'ouvrage est présent, page par page, a ajouté l'ancien président de l'Assemblée nationale, le souffle de l'intellectuel qui analyse, et du praticien à l'expérience confirmée. "C'est un devoir de mémoire. Nous avons le devoir de promouvoir son héritage littéraire. Corentin était un homme franc, courageux, et un patriote sincère.

Il a toujours privilégié l'intérêt général. Nous avons travaillé avec lui pendant de nombreuses années en bonne intelligence", a confié l'un des membres du présidium, le président du Haut conseil pour le dialogue social, Pr Domba Jean-Marc Palm.

Au cours de la cérémonie de dédicace, de nombreux anciens ambassadeurs, et hommes politiques (Mélégué Traoré, Léandre Bassolé, Bruno Zidwemba, Domba Jean-Marc Palm, etc.), ont également relaté les temps forts de ces différentes périodes et des anecdotes sur le père de la Révolution d'août 1983.

"Ce fut des années inoubliables. Cette période de notre diplomatie a été à la fois riche et difficile. En dépit de tout ce qui a été dit sur son austérité, et son intransigeance, le président Thomas Sankara faisait preuve souvent d'un esprit d'ouverture, et avait un grand sens de l'écoute sur certaines questions", a témoigné l'ambassadeur Bruno Zidwemba.

Vendu au prix de 15 000 F CFA, "Introduction à la politique étrangère du Burkina Faso. Tome 2: La politique étrangère de Thomas Sankara: 1983 - 1987" est disponible dans plusieurs librairies de la place (Jeunesse d'Afrique, Diacfa, Mercury) et au centre parlementaire panafricain.