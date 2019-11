Soudan: Le pays participe à une conférence internationale sur le développement administratif

Khartoum — - Le Soudan, représenté par Rr. Abdul-Atti Mohamed Khair, secrétaire général du Conseil supérieur du développement humain et du travail de l'État de Khartoum a participé à la 25e Conférence internationale arabe sur la formation et le développement administratif qui s'est tenue récemment au Caire sous le slogan (Réalité - Défis et Ambitions).

Abdul-Atti a indiqué à la SUNA, après son retour que, la conférence a traité de nombreux axes et concepts qui montrent comment évoluer vers des organisations numériques et atteindre l'état de préparation technologique, et de tirer parti des succès remportés par les autres.

Il a ajouté que la conférence avait abordé le rôle des dirigeants d'organisations dans le développement de nouvelles stratégies incluant la fourniture des services de base requis par la transformation numérique, en plus de la responsabilité de ces dirigeants de créer un nouveau climat et une nouvelle culture, en mettant l'accent sur le rôle de la formation dans le développement de la capacité des travailleurs.