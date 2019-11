Ile Maurice: Subhanand Seegoolam - «La nouvelle génération n'est pas intéressée à donner son sang»

interview

Le 13 novembre, vous avez fait savoir qu'il y a une pénurie de sang. À quel point la situation est-elle critique ?

Il nous reste du sang uniquement pour quelques jours. Au pire une semaine.

Comment les choses en sont arrivées là ?

Chaque jour, un total de 125 pintes est nécessaire dans les différents hôpitaux et cliniques. Comme seulement 2,5 % de la population donne son sang régulièrement et que certaines personnes le font rarement, il nous manque énormément de réserves pour tous les groupes sanguins. En plus, nous avons un peuple vieillissant et la nouvelle génération ne semble pas intéressée à faire don de son sang. Elle ne se rend pas compte de l'importance de ce geste.

À quel âge est-on prêt à donner son sang ?

Normalement, on peut donner son sang à partir de l'âge de 17 ans avec le consentement des parents. On peut le faire jusqu'à l'âge de 65 ans. Mais la majorité des personnes à Maurice commencent à avoir des complications comme le diabète et l'hypertension, entre autres, à l'âge de 40 ans. À partir de là, elles ne sont plus en mesure d'être donneurs.

Combien de fois peut-on donner son sang et dans quelles circonstances ne peut-on pas le faire ?

Pour un homme, chaque trois mois et une femme, chaque quatre mois. On ne peut pas donner son sang si on est sous antibiotique, si on souffre d'une pathologie comme le diabète, l'hypertension ou encore le cholestérol. Si on est anémique. Et la femme ne donne pas son sang si elle est enceinte et pendant qu'elle allaite.

Le sang peut-il être conservé ?

Oui, mais seulement pendant 35 jours. Pas plus.

Quel est le groupe sanguin le plus répandu à Maurice ?

O +. C'est le groupe sanguin universel aussi. Il peut être transfusé à quelqu'un qui, lui, possède un autre groupe sanguin. En revanche, il n'est pas receveur universel.

Que compter vous faire pour remédier à cette pénurie ?

Nous allons placer plus de caravanes à travers l'île. Nous demandons aux Mauriciens de bien vouloir être généreux.