Soudan: Le sous-secrétaire du Ministère de l'information - Il y aura une nouvelle structure de SUNA

Khartoum — - Le Sous-secrétaire du Ministère de la Culture et de l'Information, Al-Rashid Saeed, a souligné que l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) est une Institution Médiatique importante à la fois pour l'Etat et la Société et diverses Activités de la Société.

Au cours de sa rencontre Dimanche avec les Hauts Responsables et les Employés de SUNA, Saeed a souligné que celle-ci est une Agence du Peuple Soudanais et qu'elle doit servir les Relations entre Liberté et Démocratie et refléter les conditions différentes de Vie des Citoyens.

Il a déclaré que la Structure de SUNA est une question importante qui doit être Réformée au cours de la période à venir, appelant au Recrutement de Nouvelles Générations de la Révolution de la Jeunesse afin de tirer profit de l'Expertise Accumulée des Employés de SUNA, soulignant la nécessité d'apporter des Changements pour faire face à la nouvelle ère.

Le Sous-secrétaire du Ministère de la Culture et de l'Information a donné un nombre de Directives concernant la Politique de Révision et l'Amélioration de la Situation Technique et d'Ingénierie ainsi que de l'Environnement de Travail.

Un nombre d'Employés ont exprimé leurs points de vue sur la Situation Actuelle et Future de SUNA, la Performance de l'Agence, appelant à l'Introduction de Visions d'Actualités afin de faire face aux Changements et de Servir les Objectifs de l'Agence de Presse..