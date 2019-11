Maroc: Devoxx 2019 - Les développeurs en conlave à Agadir

Sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, la ville d'Agadir a abrité, du 12 au 14 novembre 2019, les travaux de la 8ème édition de la Conférence internationale des développeurs «Devoxx Morocco». Cette manifestation de trois jours, organisée par xHub, un cabinet de conseil et d'expertise IT, était une occasion pour les décideurs IT, les professionnels et les personnes évoluant dans des secteurs différents de découvrir les dernières nouveautés et tendances du monde du digital.

Cette rencontre technologique a rassemblé plus de 2000 participants de 50 nationalités, et plus de 200 entreprises et start-up. Les participants étaient au rendez-vous avec des sessions, des conférences, des keynotes et ateliers animés par plus de 150 experts et conférenciers de renommée internationale. L'édition 2019 a bénéficié de l'appui du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique, du Conseil régional de Souss-Massa et de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Souss-Massa.

A l'ouverture de cette édition, l'ensemble des intervenants ont mis l'accent sur l'importance du numérique et de la transformation digitale dans le développement du pays. Pour les organisateurs, «il s'agit en outre de montrer l'expertise marocaine et celle des membres de la diaspora qui ont rejoint de grandes structures mondiales de l'IT, telles que Google».

Comme pour les éditions précédentes, Devoxx Morocco 2019 a mis en avant le rôle des développeurs et les enjeux de la révolution numérique à travers les différentes rencontres programmées autour de sujets variés : Big Data, Cloud, DevOps, Mobile, IoT, AI et Blockchain.

Rappelons que le point fort de cette édition reste le village des start-up qui a donné lieu aux entrepreneurs l'opportunité d'exposer leurs innovations devant des investisseurs, des incubateurs, des médias et des professionnels.

«Devoxx Morocco» fait partie d'un réseau international qui existe déjà en France, en Belgique, en Pologne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et qui rassemble les plus grands développeurs dans ces pays autour des dernières évolutions du domaine. Le Maroc est le seul pays en Afrique et au Moyen-Orient à abriter cette grand-messe.