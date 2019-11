Sénégal: Transparence dans la gestion des ressources minérales - Un forum multi-acteurs de dialogue et de plaidoyer prévu les 20 et 21 novembre

Le Gorée Institute , centre pour la démocratie, le développement et la culture en Afrique, en partenariat avec Enda Lead Africa, le Forum civil, Publiez ce que vous payez et le Réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales (Rgm), organise les 20

et 21 novembre 2019 un Forum multi-acteurs de dialogue et de plaidoyer de deux jours sur le thème : « Pour une gestion transparente et inclusive des ressources minérales : Quelles stratégies pour la sécurité et le bien-être des populations ? ».

Selon un communiqué, l'Atelier qui se tiendra au Centre de conférence de l'Institut panafricain permettra de réfléchir sur les stratégies et actions pour une exploitation saine, transparente et au profit des populations.

Plus spécifiquement, il s'agira d'évaluer les politiques mises en place dans ce domaine, de discuter du rôle que pourraient jouer les parties prenantes et les citoyens dans le domaine, des voies et moyens pour atténuer les impacts négatifs de l'exploitation, mais aussi de maximiser les impacts positifs.

Le Forum sera également l'occasion de produire des recommandations pratiques applicables aux décideurs et parties prenantes.