Nigeria: Tony O. Elumelu - Un investisseur philanthrope qui soutient l'entreprenariat sur le continent

Tony O. Elumelu est économiste, investisseur et philanthrope. Il est président de l'important groupe panafricain de services financiers, United Bank for Africa (UBA), présent dans 20 pays africains ainsi qu'à Paris, Londres et New York.

M. Elumelu est connu comme un investisseur dans les secteurs financiers, énergétiques, pétroliers, gaziers, financiers, immobiliers et hôteliers à travers l'Afrique.. Sa philosophie d'Africapitalisme constitue le sous bassement de ses investissements. Elle est fondée sur la croyance que le secteur privé peut être le catalyseur de la renaissance économique de l'Afrique, et que l'investissement doit créer à la fois la prospérité́ économique et la richesse sociale.

M. Elumelu siège par ailleurs au conseil d'administration d'un certain nombre d'institutions du secteur public et du secteur social, notamment l'initiative des Nations Unies pour l'énergie durable pour tous (SE4ALL), et le Forum Pcga des partenaires du groupe des capitaux privés pour l'Afrique de l'Usaid.

Il est également le promoteur de la Fondation Tony Elumelu qui a, à travers le programme d'entreprenariat de Tony Elumelu, consacré 100 millions de dollars US à l'accompagnement de l'entreprenariat à travers l'Afrique pour les 10 prochaines années.

Parmi ses nombreux rôles, il est co-président du Groupe de stratégie de l'Institut Aspen sur la sécurité́ alimentaire mondiale. Il siège en outre au Conseil consultatif mondial du groupe de réflexion basé à WashingtonDC, le Wilson Center, et au Conseil consultatif mondial du Centre de leadership public de l'Ecole John Kennedy de Harvard pour le Leadership Public. M. Elumelu est aussi entre autres distinctions, membre de la communauté́ des présidents du Forum économique mondial.