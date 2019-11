Afrique Centrale: Banque Européenne d'Investissement - Un nouveau chef pour l'Afrique centrale

Le Grec Nikolaos Milianitis est le nouveau chef de la représentation régionale de la Banque Européenne d'Investissement ( BEI) pour l'Afrique centrale dont le siège est à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Nikolaos Milianitis est le chef de la BEI pour la région Afrique centrale. Ce financier de formation, a été officiellement présenté au gouvernement camerounais le 13 novembre dernier à Yaoundé, au cours d'une cérémonie tenue à l'hôtel Hilton. Nikolaos Milianitis remplace Andréa Pinna arrivé en fin de séjour.

La région Afrique centrale de la BEI regroupe les suivants pays: le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Congo, Sao Tome et Principe, la RCA et la République Démocratique du Congo.

" Au moment où je prends la direction de la Représentation régionale pour l'Afrique centrale, les opérations signées par la BEI au Cameroun s'élèvent à 785 millions EUR soit 515 milliards de FCFA depuis 1965" a déclaré le nouveau chef de BEI Afrique centrale dans son allocution, avant d'ajouter : "Le portefeuille actuel de la BEI au Cameroun, s'élève à 160 millions d'euros, soit 105 milliards francs CFA. Et nous comptons faire plus dans les années à venir". Faut-il le relever, la BEI s'est particulièrement distinguée ces dernières années au Cameroun, avec le financement des barrages hydroélectriques de Lom Pangar et de Nachtigal, et l'usine à gaz de Kribi. Tout récemment, la BEI a signé deux lignes de crédit dédiées aux petites et moyennes entreprises, avec la Pro PME et la Banque commerciale du Cameroun. Le nouveau chef de BEI Afrique centrale a indiqué que l'institution financière de l'Union européenne, va bientôt signer un accord de prêt avec Yaoundé, afin que le gouvernement camerounais ait une part dans le capital de African Trade Insurance ( ATI). Ce qui selon Nikolaos Milianitis, va favoriser une couverture en assurance, pour les risques politiques et commerciaux des projets au Cameroun. D'autres accords de crédits seront bientôt entre les États de l'Afrique centrale. Des accords de prêts dont le Cameroun sera bénéficiaire aux côtés des autres pays de la sous-région.

Véritable partenaire du développement du Cameroun, la BEI est bien disposée pour le financement de plusieurs projets: électrification rurale, réseau électrique, transport ( voie ferrée Belabo - Ngaoundere), ainsi que la voie de contournement de Yaoundé. Il en est de même du financement des investissements dans le secteur privé. Autant de préoccupations qui sont dans le viseur de la BEI.

Né le 08 juin 1961, nikolaos Milianitis le nouveau chef de la BEI en Afrique centrale, est âgé de 58 ans. Célibataire, il parle quatre langues : le grec, l'anglais, le français et l'espagnol. Avant d'être affecté à Yaoundé, il était chef adjoint régional de la Division financière, Global Partners, de la BEI, pour l'Afrique Subsaharienne, l'Asie et l'Amérique latine.