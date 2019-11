Afrique: Sommet africain de la Fintech islamique - Tamweel Africa holding à l'honneur pour la deuxième édition

Tamweel Africa holding (Tah) participera au 2e Sommet africain de la Fintech islamique en tant que sponsor diamant. Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), l'événement, organisé par l'Iifti (International islamic finance training institute) et qui aura pour thème « L'inclusion financière en Afrique à l'ère numérique », se tiendra à Dakar les 29 et 30 novembre prochains.

«Créée en 2009 par la Société islamique pour le développement privé (Icd, filiale spécialisée de la Banque islamique de dévelopement (Isdb), Tamweel y interviendra largement et y disposera d'un stand.

Elle en profitera pour fêter ses dix ans. Une décennie où elle a pu consolider le Groupe et ses acquis en renforçant sa structure organisationnelle et celle de ses filiales (Banque Islamique du Sénégal, Banque Islamique du Niger, Banque Islamique de Guinée et Banque Islamique de Mauritanie) », lit-on dans le communiqué.

Pour marquer son anniversaire, Tamweel a lancé le concept « Tamweel Innovation Challenge », une initiative pour promouvoir le développement des jeunes start-ups et fintechs.

Lors du sommet, Tamweel évoquera l'avenir : l'expansion du groupe vers d'autres pays, la modernisation de ses outils et process à travers la numérisation, la diversification de son offre de services financiers vers d'autres métiers et domaines d'activités comme la formation, le conseil, le takaful, l'asset management, etc.

Elle y rappellera également sa vision : demeurer le leader de la finance islamique en Afrique en s'appuyant sur ses valeurs que sont l'éthique, la solidarité, la citoyenneté, le professionnalisme, le leadership et la proximité.

Le Groupe emploie aujourd'hui 500 personnes avec près de 60 agences bancaires qui servent plus de 130 000 clients dans ses quatre pays d'implantation.

Elle a entamé, en 2018, une marche vers la numérisation de ses services et a, notamment, lancé l'application mobile Tamweel Touch en juillet 2019 au Sénégal.