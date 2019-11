Soudan: Le mouvement Minnawi et le soutien rapide examinent la paix et la stabilité

El-Fasher — Le commandant des forces de soutien rapide au Nord-Darfour, le général de brigade Jeddo Hamdan a rencontré samedi dans son bureau la délégation du Mouvement de la Liberation du Soudan (MLS-Minnawi) dirigé par Dr Juma Al Wakil et le commandant Ahem. La réunion a examiné les moyens de parvenir à la paix et à la stabilité, de sécuriser la saison agricole et de renvoyer les personnes déplacées dans leurs villages.

Le commandant des forces de soutien rapide (FSR) au nord du Darfour a confirmé que les forces étaient prêtes à assurer la saison agricole, à protéger les citoyens et à lutter contre tous les phénomènes négatifs et le chaos sécuritaire, appelant les dirigeants de la lutte armée à prendre des mesures sérieuses et à ne pas tolérer et compromettre la sécurité de leur pays.

Pour sa part, le chef de la délégation du MLS a salué les efforts déployés par les FSR et régulières pour maintenir la sécurité et la stabilité et a déclaré que leur visite dans cet État avait pour objectif de préparer pour la signature de la paix. Il a appelé tout le monde à l'unité et à ne pas distinguer les composantes de l'État fédéré jusqu'à ce que le Darfour revienne à sa bonne réputation et encore mieux.

Les deux parties ont souligné l'importance de la solidarité et de la coopération entre tous les habitants du Darfour pour instaurer la paix et améliorer le tissu social.