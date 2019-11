Cote d'Ivoire: Le nouveau Consul Honoraire de Côte d'Ivoire à Las Vegas installé

Le vendredi 25 octobre 2019, l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis d'Amérique, Son Excellence Monsieur Mamadou Haïdara a procédé à l'installation officielle de Monsieur James Paul Wohl en qualité de Consul honoraire de Côte d'Ivoire à Las Vegas, dans l'Etat du Nevada aux USA.

Le nouveau Consul a ainsi reçu les attributs de sa charge, à savoir l'Arrêté de nomination et la Commission consulaire ainsi que les Symboles de la République de Côte d'Ivoire en présence des membres de son staff et de la Communauté ivoirienne.

A l'issue de la cérémonie d'installation, l'Ambassadeur Haidara a indiqué l'importance que les Autorités ivoiriennes accordent au rôle que le Consul Honoraire est appelé à jouer dans sa circonscription et a rappelé, à cet effet, que les activités du Consulat honoraire doivent servir à l'exécution des tâches administratives et à la défense des intérêts des Ivoiriens mais également à la promotion des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis.

« Au vu des réformes entreprises par le gouvernement ivoirien pour restructurer et assainir l'environnement des affaires, j'ai invité le Consul honoraire, de même que les membres de la diaspora à prendre la part qui leur revient dans le processus de construction de la Côte d'Ivoire par la recherche et la mobilisation d'investissements privés », a indiqué en substance l'Ambassadeur Haïdara.

L'économie de l'Etat du Nevada, basée essentiellement sur le secteur du tourisme et des loisirs, l'industrie extractive, l'élevage, la mécanique industrielle, la métallurgie et l'agro-alimentaire, présente de nombreuses opportunités à saisir et à capitaliser, selon le chef de Mission diplomatique.

« Cet Etat pourrait aider à impulser le développement du tourisme et de plusieurs autres zones économiques en Côte d'Ivoire », a ajouté l'Ambassadeur.

Pour sa part, le nouveau Consul honoraire, James Paul Wohl, sensible à la démarche de l'Ambassadeur Haidara, a exprimé à l'endroit du Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, sa gratitude ainsi que ses remerciements pour la confiance et le privilège que les autorités ivoiriennes lui témoignent.

Il a rassuré quant à sa disponibilité et son engagement à œuvrer pour la réussite de sa mission. Pour ce faire, James Paul Wohl a initié le jour de son installation, une soirée de promotion de la Côte d'Ivoire.

Il convient de préciser que Monsieur James Paul Wohl qui représentera la Côte d'Ivoire au sein du Groupe des Consuls Honoraires dans l'Etat du Nevada, est un avocat américain, membre associé du Barreau de plusieurs Etats aux USA et bien introduit dans le monde des Affaires américains.