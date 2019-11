Cote d'Ivoire: Prix d'excellence des entreprises publiques - les lauréats connus

Créé à l'initiative du ministre, Moussa Sanogo, ces distinctions ont été instaurées, cette année, afin de promouvoir la bonne gouvernance et la culture de performance au sein des entreprises publiques.

Le « Prix d'Excellence de la Gouvernance et de la Performance des entreprises publiques » articulé autour de trois distinctions, à savoir, le Prix de la performance économique et financière ; le Prix de l'efficacité du Conseil d'Administration ; et le Prix d'Excellence de la gouvernance (Super Prix, a été décerné, le 13 novembre, à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.

47 entreprises publiques dont 27 sociétés d'État, 12 sociétés à participation financière publique majoritaire et 7 sociétés bénéficiant du concours financier de l'État ou contrôlées par l'État était concernées par cette compétition.

Après délibération du jury, ont été sacrées entreprises performantes sur le plan économique et financier pour cette première édition, au titre des entreprises non commerciales : l'Ageroute (1ère), le Fer (2ème) et le Fodi (3ème) ; dans la catégorie des entreprises commerciales :

Le Lbtp (1ère), le Port autonome de San Pedro (2ème) et la Lonaci (3ème) ; et au titre du prix de l'efficacité du conseil d'administration, les entreprises: Bni (1ère), Onad (2ème) et Versus Bank (3ème).

Le super-prix est revenu à l'Agence de gestion des routes (Ageroute). «Nous devons tout faire pour mériter la confiance et notre statut de super prix.

Les défis qui se présentent à nous sont énormes. Les Ivoiriens attendent de vivre dans de meilleures conditions.

Et le chef de l'État a fixé le cap. Il veut que la Côte d'Ivoire soit émergente et qu'elle offre des opportunités à tous les habitants.

Les routes sont le socle de tout ce que nous entreprenons. Les routes sont le préalable à tout développement pour un pays agricole comme le nôtre », a déclaré Dimba Pierre, directeur général de l'Ageroute.

Les premiers dans chaque catégorie ont reçu un trophée et un chèque de 7 millions de F cfa, à l'exception du super prix qui était doté d'une enveloppe de 10 millions de Fcfa et d'un trophée. Pour ces politiques en faveur de la promotion des entreprises publiques, le ministre Moussa Sanogo a reçu le prix de l'innovation.

Initié par le ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et du portefeuille de l'Etat, le « Prix d'Excellence de la Gouvernance et de la Performance des entreprises publiques » récompense chaque année, les dirigeants sociaux des sociétés d'Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les sociétés bénéficiant du concours financier de l'Etat et les sociétés contrôlées par l'Etat qui se seront illustrés au cours des trois derniers exercices, par leurs bonnes performances dans les domaines de la gouvernance et de la performance économique et financière.

L'instauration du Prix d'Excellence de la Gouvernance et de la Performance des entreprises publiques se situe dans le cadre d'un ensemble de mesures destinées adoptées par le gouvernement, depuis 2011, pour préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat et améliorer la gestion desdites entreprises, à travers une responsabilisation accrue de leurs organes sociaux.