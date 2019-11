Zambie: CAN 2021 - Le pays se renforce avec deux olympiques éliminés de la CAN U23

Le Caire — Les attaquants zambiens Patson Daka et Enock Mwepu, sitôt éliminés de la CAN U23, ont été appelés dans la sélection A de leur pays, qui doit jouer mardi contre le Zimbabwe pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021.

L'équipe zambienne des U23, battue 0-1 par celle de la Côte d'Ivoire, a été éliminée des demi-finales et des Jeux olympiques 2020, avec un bilan maigre d'un nul contre l'Afrique du Sud et de deux défaites contre le Nigeria (1-3) et la Côte d'Ivoire (1-3).

La Zambie, qui a lourdement chuté (0-5) lors de la première journée contre l'Algérie, doit gagner contre son voisin zimbabwéen pour ne pas se laisser distancer dans la course à la qualification à la CAN 2021.

Championne d'Afrique en 2012, l'équipe zambienne a raté les deux dernières phases finales de la CAN en 2017 (Gabon) et 2019 (Egypte).

Après une journée, sa poule est dominée par l'Algérie, championne d'Afrique (3 points), suivie du Botswana et du Zimbabwe (un point).

Les Warriors du Zimbabwe débarquent à Lusaka après avoir fait match nul avec le Botswana, 0-0, lors de la première journée.