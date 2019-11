Algérie: Elim CAN 2021/Djamel Belmadi - « On aura un match compliqué et difficile »

Malgré l'état de forme étincelant de l'Algérie depuis quelques mois, Djamel Belmadi se montre méfiant avant chaque rencontre surtout après le sacre à la CAN 2019. Face au Botswana ce lundi, le sélectionneur des Fennecs s'attend à un match « compliqué et difficile ».

« On aura un match compliqué et difficile », a-t-il déclaré. Avant de conclure : « C'est une qualification à une coupe d'Afrique, on a bien démarré cette campagne, on a remis les compteurs à zéro, la joie est passée et maintenant on est dans le travail ».

Ayant tenu en échec le Zimbabwe à domicile, le Botswana a bien envie de créer l'exploit en accrochant les Fennecs. Et ce n'est son sélectionneur Peter Butler qui dira le contraire.

Sera-t-il le premier adversaire à faire tomber l'Algérie de Djamel Belmadi ? Réponses ce soir sous les coups de 19h GMT au Botswana National Stadium pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021.