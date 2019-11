Congo-Kinshasa: GOMA - L'Unigom procéde à l'integration des nouveaux etudiants

C'est au cours d'une cérémonie officielle organisée, le samedi 16 novembre à Goma, par le comité d'étudiants de cette alma mater que 910 étudiants inscrits en première année de Graduat dans les facultés de l'Université de Goma (UNIGOM) ont été intégrés.

Pour Jacques Nsengiyumva, étudiant en 2ème année de licence en psychologie clinique de la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation et Porte-parole des étudiants de l'UniGom, cette cérémonie s'inscrit dans la logique d'initiation de nouveaux étudiants de cette année académique 2019-2020, à une pensée positive et au goût de la recherche scientifique.

« A travers cette cérémonie, vous, nouveaux étudiants, êtes désormais mis dans le bain des activités académiques pour cette année en cours » indique le Porte-parole des étudiants de l'UniGom.

À lui d'ajouter que ces étudiants qui ont assisté le 15 octobre à la rentrée académique 2019-2020, sont aujourd'hui intégrés officiellement à l'Université d'où le sens de cette activité du jour qui symbolise un signe d'amour entre les aînés académiques et les nouveaux inscrits.

L'occasion faisant le larron, ce représentant des étudiants de l'Université de Goma a cependant appelé le corps administratif à la matérialisation du plan d'action proposé par le comité d'étudiants pour son bon fonctionnement.

« Pour nous mettre dans notre confort, nous appelons le comité administratif de notre institution de réhabiliter le bureau du collège des étudiants et d'organiser régulièrement des activités para-academiques telles que des sorties pour étudiants, l'élection de la miss academia... » souligne-t-il.

Collaboration inter-universitaire

Face aux conflits récurrents qui se manifestent entre étudiants de Goma de plusieurs institutions qui partagent le même bâtiment pour leurs études faute d'infrastructures universitaires adéquates, le Porte-parole de l'Université de Goma a fait savoir que les étudiants de l'Unigom prônent la cohabitation pacifique entre institutions d'enseignement universitaire de la ville et découragent les pratiques des antivaleurs entre étudiants.

« Nous saluons la présence des portes-paroles de l'Institut Supérieur des Techniques médicales de Goma, de l'Institut supérieur des techniques appliquées et bien d'autres, présents à cette cérémonie du jour. C'est un signe d'amour entre nous étudiants de la ville de Goma et c'est ce que nous voulons vivre tout au long de cette année académique » martèle Jacques Nsengiyumva qui conclut en spécifiant que la police universitaire mise en place cette année à l'Unigom a comme rôle de sécuriser les étudiants et remette de l'ordre en cas de problème entre étudiants pour un meilleur climat de travail.

Alex Kasonia Kirarahumu, chef des travaux et secrétaire général administratif de l'Université de Goma qui a représenté les autorités de l'Université à cette cérémonie d'intégration, dit prendre en compte les préoccupations des étudiants pour une meilleure collaboration entre le corps administratif et estudiantin.

Par ailleurs, la pratique de la bleusaille observée encore dans certaines institutions d'enseignement supérieur de la ville n'a pas été à l'ordre du jour cette année, une pratique qui n'est pas autorisée par le Professeur Sylvain Munyanga Mukongo, Recteur de l'Unigom.

Les nouveaux étudiants de l'Université de Goma ont salué cette cérémonie du jour et promettent de se conformer aux normes académiques.