Sénégal: Tour du Sénégal 2019 - Le Rwandais Didier Munyaneza remporte le maillot jaune

Victoire dimanche pour Didier Munyaneza sur l'édition 2019 du Tour international cycliste du Sénégal.

Depuis 3 étapes, le Rwandais portait le maillot jaune de l'événement. Pour la 7è et dernière étape dans Dakar (106 km), c'est l'Allemand Thomas Leinert qui s'est imposé. Devant ses compatriotes et coéquipiers Hermann Keller et Anton Benedix.

Munyaneza remporte donc le classement général et succès au Namibien Dan Craven lauérat l'an dernier.

C'est la fin d'un Tour débuté depuis le 10 novembre. Se sont imposés sur les différentes étapes tout à tour, Leinert (1ère et 7è étape), Jan Cully (2è et 6è étape), Hermann Keller (3è et 4è étapes) et Anton Benedix.