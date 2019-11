Cameroun: Ballon d'or 2019, à quand le sacre d'un joueur africain ?

Le 2 décembre prochain, le Ballon d'or France Football sera décerné au roi du football 2019. Pour tous les footballeurs professionnels (ou presque), ce prix est une consécration ultime. Et pour quatre joueurs en particulier, ce prix est tout près. À l'heure actuelle, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil Van Dijk et Sadio Mané sont en effet considérés comme étant les favoris pour remporter le Ballon d'or le mois prochain.

Au total, en octobre dernier, les 30 joueurs nominés pour le prix ultime ont été dévoilés. Dans ce grand cru, on retrouve pas moins de cinq joueurs issus du continent africain, ce qui constitue un nouveau record. Mais quelles sont leurs réelles chances de gagner cette année ?

Sadio Mané, au-dessus de tous ?

Les cinq noms à retenir en cette fin d'année 2019 sont les suivants : Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah, Kalidou Koulibaly, Riyad Mahrez et Sadio Mané. Il s'agit des cinq joueurs africains en lice pour remporter le Ballon d'or 2019. Alors, certes, ces joueurs sont loin de faire autant l'unanimité dans la planète foot que Ronaldo et Messi, alias les footballeurs les mieux payés au monde et ceux qui font rêver les petits comme les grands depuis de longues années déjà, mais ils font en tout cas l'unanimité auprès de tout le continent africain, qui apprécie depuis longtemps leur grandeur. Une grandeur désormais reconnue au niveau international.Sur ces cinq nommés, Sadio Mané est indéniablement celui qui a le plus de chances de soulever le précieux trophée grâce à une année exceptionnelle. Avec Liverpool, il a fini deuxième de Premier League avec un total impressionnant de 22 buts marqués. Après un joli parcours en Ligue des Champions et en Supercoupe d'Europe, il a aussi su amener le Sénégal jusqu'en finale de la CAN 2019, qui a été une véritable désillusion pour le Cameroun. Et, clairement, le joueur de 27 ans confirme plus que jamais sa belle année en enchaînant les bonnes performances depuis la reprise du championnat anglais en août dernier. Personne ne lui résiste.

Des chances (très) limitées

Pour autant, rien ne garantit que Sadio Mané sera le nouveau Ballon d'or 2019. Il y a quelques jours, les joueurs de légende Didier Drogba et Samuel Eto'o ont pris la parole pour dénoncer le fait que, globalement, les joueurs africains ne sont pas assez reconnus à leur juste valeur sur le plan mondial. Ce qui pourrait donc porter préjudice au joueur des Reds, soutenu par ces deux joueurs de renom, mais qui pourrait se voir dépasser, une nouvelle fois, par un Ronaldo ou un Messi habitués des trophées.

Pour rappel, à l'heure actuelle, seul George Weah a remporté le Ballon d'or. C'était en 1995, année qui marquait justement l'ouverture du Ballon d'or au monde entier après avoir été réservé uniquement aux Européens. Et, de manière générale, les joueurs africains sont peu représentés dans la liste des postulants au titre chaque année. Au total, avant la publication des nominés de cette année, seuls 18 Africains avaient été déjà nommés. Aujourd'hui, ils sont 19, grâce à l'apparition de Kalidou Koulibaly dans la liste. Après 24 ans d'attente, il serait temps que le Ballon d'or récompense un talent africain, surtout à l'heure où Sadio Mané a été particulièrement impressionnant. Mais rien ne garantit pour le moment que ce sera réellement le cas.

Quelle récompense pour les joueurs africains ?

Pour autant, on peut tout de même apprécier le fait que les talents africains sont chaque année reconnus. De 1970 à 1994, le magazine France Football donnait une place de choix aux footballeurs africains en attribuant chaque année le Ballon d'or africain. Un prix remporté pour la toute première fois par Salif Keïta, qui a inspiré le long-métrage « Le Ballon d'or », sorti en 1994. Un prix ensuite décerné trois fois à Adebi Pelé puis deux fois à Roger Milla, Thomas Nkono et George Weah.Désormais, c'est la Confédération africaine de football qui met à l'honneur les plus grands talents du continent, en donnant le titre de joueur africain de l'année (même si certains, comme le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, continuent de parler de ballon d'or africain pour notamment vanter les mérites de Riyad Mahrez). Dans ce palmarès, Yaya Touré et Samuel Eto'o sont les deux joueurs les plus récompensés, devant Didier Drogba, El-Hadji Diouf, Nwankwo Kanu et Mohamed Salah, tous les quatre titrés deux fois chacun. D'ailleurs, pour ce dernier, qui évolue à Liverpool et en sélection égyptienne, la série pourrait bien se prolonger puisqu'il est en lice pour le prix 2019, après l'avoir remporté en 2017 et 2018.

Mais, on l'a dit, le joueur fait cette année face à un rival de taille en la personne de Sadio Mané, qui pourrait bien créer la surprise, en Afrique et au-delà. Verdict le 2 décembre prochain, au moment de l'attribution du Ballon d'or.