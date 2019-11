Algérie: Livraison du projet de la ligne ferroviaire Mécheria-El Bayadh avant la fin 2020

Naama — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Koraba a insisté, dimanche dans la wilaya de Naama, sur la livraison du projet de la ligne ferroviaire Mécheria-El Bayadh et sa mise en service avant la fin de 2020.

En inspectant les travaux de réalisation d'un tronçon de cette ligne longue de 135 kilomètres à la première journée de sa visite d'inspection dans la wilaya, le ministre a instruit d'accélérer la cadence de concrétisation de ce projet lancé en 2013 et qui enregistre actuellement un taux d'avancement dépassant 51 pour cent, insistant sur sa livraison et la mise en service de la ligne avant la fin de la prochaine année.

Mustapha Koraba a souligné que "ce projet structurant à une grande importance pour les citoyens de la région avec son caractère urgent", faisant observer que les travaux sont à un rythme lent nécessitant de relancer les chantiers ou résilier les marchés avec les entreprises accusant du retard pour accélérer la cadence des travaux.

En inspectant le poste de maintenance des wagons à Mécheria, le ministre a pris connaissance des préoccupations des responsables locaux de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) concernant les passages à niveau sans signaux sur l'itinéraire des lignes ferroviaires traversant la wilaya, en plus du rejet de déchets domestiques le long des rails.

Au même site, il a déclaré l'achèvement de la rénovation de 136 anciens wagons cette année au niveau du centre de maintenance basé à Sidi Bel-Abbès pour les mettre en service au début de l'année prochaine. Plusieurs wagons réparés seront affectés pour le lancement du train automoteur sur la ligne ferroviaire reliant Mecheria et Ain Sefra dans la wilaya de Naama pour renforcer le transport universitaire.

Par ailleurs, le ministre s'est enquis à la sortie-sud de Mecheria des travaux de renforcement du dédoublement de la route nationale (RN 6) sur 6 km enregistrant un taux d'avancement enregistré de 85 pc.

Il a donné des instructions aux responsables du secteur des travaux publics de la wilaya pour le lancement immédiat de l'élaboration d'un dossier complet pour le classement du chemin de wilaya (CW 5) s'étendant sur une distance de 122 km et son intégration à la RN 6.

Au sujet de la proposition d'inscrire le dédoublement du tronçon de la RN 22 reliant la commune de Naama et la wilaya de Tlemcen, Mustapha Koraba a insisté sur l'achèvement des études techniques de ce projet comme priorité dans le cadre de la concrétisation des prochains programmes du secteur pour l'exercice de 2020, déclarant que l'Etat prendra en charge tous les projets proposés qui constituent des axes reliant l'autoroute est-ouest et l'autoroute des Hauts plateaux qui sera réalisé dans l'avenir dans le cadre du plan national des travaux publics et transports à l'horizon 2030.

Le ministre a souligné que toutes les propositions faites au niveau de la wilaya de Naama, à l'instar de la réalisation du chemin "Sirat El Kheil" reliant Chellala et Mecheria et le chemin entre le village de Cheikh Bouamama et El Bnoud seront prises en charge à partir de l'année prochaine 2020.

Rencontrant des représentants d'associations locales au chef-lieu de wilaya qui l'ont sollicité de transférer le tracé de la ligne ferroviaire traversant le centre-ville vers l'extérieur du tissu urbain, il a indiqué que l'Agence nationale des étudies et suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) élaborera une étude précise pour déterminer les sections de cette ligne traversant le tissu urbain de la ville de Naama qui seront transférés en dehors de la ville pour mettre fin aux risques encourus lors du passage des trains dans les cités d'habitation.

La première journée de cette visite a permis au ministre d'inspecter une opération d'aménagement et de réfection d'un garage et d'ateliers de maintenance au siège de l'entreprise publique de transport urbain de Naama.

A cette occasion, il a annoncé que la wilaya de Naama sera bientôt dotée de 15 nouveaux bus pour ouvrir de nouvelles lignes au niveau des zones urbaines des grandes villes, soulignant que des autorisations d'ouverture et exploitation de nouvelles lignes suburbaines seront accordées à des opérateurs privés.

Mustapha Koraba poursuivra sa visite dans la wilaya de Naama demain lundi par l'inspection de chantiers de confortement et de modernisation de la RN 6 à Tiout et de rénovation du CW 5 à Sfissifa.