Gabon: GABON/NTIC - Clôture de la 2è édition des Assises numériques de Libreville

L'ouverture et la clôture de la deuxième édition des Assises de l'Information et du Numérique ont eu lieu ce vendredi 15 novembre 2019 à Libreville au Gabon.

Ce rendez-vous des experts du pays et d'ailleurs a été organisé par l'agence de communication et web marketing Blanc Cristal, dirigée par Virginie Mounanga. Ledit rendez-vous a été initié par Manstrict Consulting et MNS Consulting, sous l'égide du ministère de la Communication et de l'Economie numérique. La rencontre des professionnels du numérique a permis de traiter des questions liées aux services dépendant essentiellement des réseaux ou des systèmes d'information.

C'est un rapport remis entre les mains de Raphael Mezui-Mintsa, Directeur général de la Promotion de l'économie numérique, aussi Président du Comité technique opérationnel du projet e-Gabon, représentant le ministre de tutelle, qui a couronné ce rendez-vous du donner et du recevoir. C'est une satisfaction pour lui.Aussi,a t-il promis remettre le rapport à qui de droit. Tout en rappelant à des fins utiles que le Président Ali Bongo Ondimba a inscrit la modernisation et la transformation de l'économie gabonaise au centre de ses stratégies,il fait la promesse que :« Le rapport sera mis à disposition de la société civile, des décideurs de différents secteurs, des institutions étatiques et de l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique gabonais ».

La deuxième édition des Assises de l'Information et du Numérique, a selon Virginie Mounanga, Manager de l'agence de Communication et Webmarketing Blanc Cristal « permis de réunir plusieurs experts pour de traiter des questions liées aux services dépendant essentiellement des réseaux informatiques ou des systèmes d'informations, mais aussi d'apporter des solutions aux problématiques liées à la gestion des réseaux et systèmes dans tous les secteurs d'activités qui se veulent innovants ».

C'est d'ailleurs dans cette optique que s'inscrit Amadou Diop, Président du MNS Consulting, lorsqu'il affirme que les travaux tournaient autour des thèmes choisis comme : « le capital humain, l'éducation, la justice, la sécurité, les transports ». Aussi, a-t- il soutenu et reconnu que le Gabon est sur la bonne voie. Pour cet expert et par ailleurs, Président du cabinet international de Conseil en stratégie et ingénierie, spécialisé dans l'Industrie des télécommunications et du Numérique, « les objectifs sont clairement identifiés et on a senti une réelle appétence des pouvoirs publics à être accompagné pour faire des bons choix technologiques et des infrastructures pour être au service des citoyens et des entreprises » conclut-il avec satisfaction.

La deuxième édition des Assises de l'Information et du Numérique avait pour thématique : « Les Enjeux du numérique : retours d'expérience » et plusieurs sous-thèmes Thème 1 : « La souveraineté des données » Thème 2 : « Cadre de référence pour la mise en place d'une transformation digitale » Thème 3 : « Connectivité et Datacenter » Thème 4 : « L'impact du Numérique »

Les participants ont clos les débats avec beaucoup de satisfaction. Raphael Mezui-Mintsa, Directeur général de la Promotion de l'économie numérique a promis mettre le rapport à disposition de la société civile, des décideurs de différents secteurs, des institutions étatiques et de l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique gabonais. La troisième édition est déjà attendue pour 2020.