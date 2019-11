Madagascar: Douane - Un numéro vert pour les informations et les doléances

Les efforts de modernisation de la douane malgache se poursuivent. Avec de bons résultats, puisque l'on assiste actuellement à une augmentation constante des recettes douanières.

Bonne gouvernance oblige, la douane malgache joue à fond la transparence. Elle vient de mettre en place un service de call center qui permet dorénavant de communiquer d'une manière permanente avec les usagers par le biais du numéro vert 360. « Notre objectif est d'être constamment à l'écoute des usagers » explique Danielle Ratsimbazafy, superviseur du Call center.

Bureau des doléances

Il s'agit d'un centre d'information et d'assistance qui donne aux usagers un moyen de satisfaire leurs attentes sur tous les domaines douaniers auxquels ils souhaitent s'informer. Le call center de la douane peut également faire office d'un bureau de doléances que les usagers peuvent utiliser pour dénoncer d'éventuels abus. Dans la pratique, le call center peut répondre immédiatement aux questions simples. Par contre pour les questions techniques compliquées ou délicates, l'usager est invité à laisser un message à l'adresse email assistances@douanes.mg Dans ce cas, les responsables concernés par les questions prennent les dispositions nécessaires pour y répondre. En ce qui concerne les doléances destinées par exemple à dénoncer les abus et les tentatives de corruption, la douane procède à des enquêtes pour vérifier la véracité des informations. Faut-il en effet rappeler que la douane dispose en sein d'un service de lutte contre les fraudes. En somme le call center de la douane constitue à la fois un outil au service de la transparence et de la lutte contre la corruption et les abus d'autorité. Un souci d'efficacité permanente, en somme pour la douane puisque les informations et les doléances font l'objet d'un suivi par les différents services de l'administration douanière.

Confidentialité

A noter que le call center assure une confidentialité totale de toutes les communications émanant des usagers. Des communications qui sont enregistrées et stockées automatiquement dans les bases de données de la douane. Un outil de plus en somme pour la douane qui figure parmi les administrations les plus efficaces en ce moment. Une administration qui se modernise constamment et dont l'efficacité est démontrée à travers l'augmentation sans cesse des recettes. Sur ce point d'ailleurs, le projet de loi de finances 2020 mise sur une augmentation de 13,9% des recettes douanières. Une importante contribution pour les finances de l'Etat malgache en route vers l'émergence.