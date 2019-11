Madagascar: Scoutisme féminin - Le leadership à l'honneur

La mise en œuvre du projet de leadership « 100 girls project » est l'un des aboutissements du séminaire.

La fédération du scoutisme féminin de Madagascar (SZM) qui réunit les trois associations : Fanilon'i Madagasikara, Mpanazava eto Madagasikara et Kiadin'i Madagasikara participe actuellement à la Juliet Low Seminar 2019. Ce dernier correspond à « une expérience de leadership internationale organisé par l'AMGE (Association Mondiale des Guides et Eclaireuses), existant depuis 1932, qui a lieu deux fois tous les trois ans et auquel participent jusqu'à 60 personnes à chaque fois ».

Un rassemblement des « membres de l'AMGE pour se faire de nouvelles amies, sortir de leur zone de confort, établir des liens avec différentes cultures, échanger des idées sur le leadership et l'égalité des genres et apprendre ensemble ».Soit, une aventure internationale de développement interculturel de leadership. 700 membres âgées de 20 à 30 ans répartis sur environ 18 hubs dont Madagascar participent actuellement au séminaire qui est organisé sous la thématique « Lead out Loud ».

Il conviendrait de noter que la participation de ce séminaire international constitue pour la fédération du scoutisme féminin de Madagascar un renforcement de son engagement pour l'éducation des filles et des jeunes femmes à la responsabilité. Ce, en promouvant la participation des jeunes femmes dans les instances de prises de décision aussi bien au niveau des communautés qu'au niveau national.