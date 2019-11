Madagascar: Théâtre - « Sambany » de Michèle Rakotoson jouée par des lycéens

Le théâtre dès le lycée, une initiative à garder comme ce qui va se faire à l'Ikm Antsahavola le 20 novembre à partir de 14 h.

La pièce « Sambany » sera jouée sur les planches par les lycéens de l'établissement Jean Joseph Rabearivelo, écrite par l'écrivaine Michèle Rakotoson et mise en scène par Tiavina Andriantsitohaina. On connaissait cette femme de lettres par ses romans, mais entre le théâtre et le papier, la distance est assez courte. Quant au metteur en scène, il est autant connu dans le milieu du théâtre que dans le milieu cinématographique malgache, donc un professionnel du domaine .

Le lycée Jean Joseph Rabearivelo possède une tradition théâtrale déjà considérée depuis toujours. « Sambany » sera donc le moment propice pour retrouver le talent des jeunes et en contrepartie, les aider à s'affirmer sur les planches. L'apport de cet art dans la pédagogie apporte entre autres, assurance de soi et travail sur la mémoire. Puisqu'il faut retenir les discours, les postures, le déroulement des scènes... Avec Michèle Rakotoson comme pourvoyeuse d'histoire et dont l'œuvre est accessible, capable de s'orienter vers des thèmes de jeunesse, les lycéens ne peuvent rêver mieux.