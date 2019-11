Madagascar: Andry Rajoelina dans l'Itasy - Lancement du « Dokany mora »

« Dokany mora ». C'est l'appellation d'un nouveau projet initié par l'Etat pour améliorer les conditions de vie des paysans. Samedi dernier, le président Andry Rajoelina a fait le déplacement à Sarobaratra, Commune rurale d'Andavak'Ifanja, dans la Région Itasy pour assister à la cérémonie de lancement officiel de la campagne rizicole pour l'année 2019-2020.

Une occasion également pour lui de lancer le projet « Dokany mora » qui consiste à faciliter l'approvisionnement en intrants agricoles, en semences et en engrais pour les agriculteurs et les éleveurs. Un projet dont l'esprit est identique au concept « Tsena mora » mais dont l'accès est réservé aux paysans. Afin de promouvoir la mécanisation de l'agriculture, ces derniers bénéficieront d'une facilité de paiement pour se procurer de matériels agricoles modernes tels que les motoculteurs dans les « Dokany mora ». Le projet sera implanté dans tout Madagascar, a annoncé le Chef de l'Etat. Et lui de réitérer que notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2023. 300 tonnes de semences hybrides ont été importées pour la campagne rizicole 2019-2020. 100 tonnes sont déjà disponibles et seront réparties dans les régions Alaotra Mangoro, Analamanga et Itasy. Pour ce qui est d'Andavak'Ifanja, la commune dispose de 2500 ha de rizières. On y récolte du riz deux fois par an. Cette commune est d'ailleurs considérée comme le grenier à riz d'Antananarivo et de la Région Itasy.

Usine. Dans son « Velirano », Andry Rajoelina a annoncé la réhabilitation de 100 000 ha des surfaces cultivables. 9 mois après son accession au pouvoir, l'Etat a déjà réussi à réhabiliter 35 568ha, a fait savoir le ministre de tutelle. Le Chef de l'Etat a aussi annoncé qu'une usine d'assemblage de tracteur vient d'être installée à Toamasina afin que les paysans puissent s'en procurer à bas prix. Durant cette descente à Sarobaratra, le président de la République a procédé à la remise des prix pour les lauréats du concours rizicole de l'année 2019. Plusieurs «Tantsaha » venant entre autres, des régions Itasy, Alaotra Mangoro, Bongolava, Haute Matsiatra et Amoron'i Mania ont reçu chacun une enveloppe de 4 200 000 ariary. Dès l'année prochaine, les meilleurs producteurs agricoles auront une récompense de 10ha de terrain et d'un tracteur. Durant cette descente, le Chef de l'Etat a remis 77 motos aux agents de santé et aux personnels des CSB dans la Région Itasy. Les élèves des EPP et CEG de ladite Région ont également reçu des « Rakibolana ».