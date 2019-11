Ile Maurice: Chagos - Rendez-vous pour manifester contre la présence britannique le 22 novembre

22 mai - 22 novembre. Six mois se sont écoulés depuis que la résolution sur l'occupation illégale de la Grande-Bretagne des Chagos a été votée aux Nations unies (ONU). Le Groupe Refugiés Chagos (GRC) donne rendez-vous à cette date à la société civile, aux partis politiques et aux défenseurs des droits humains pour une manifestation symbolique devant le haut-commissariat britannique, à Port-Louis.

Selon le leader du GRC, Olivier Bancoult, joint au téléphone de l'étranger, cela fait six mois que la Grande-Bretagne occupe l'archipel des Chagos illégalement. «La résolution de l'ONU a donné six mois aux Britanniques pour quitter les Chagos. Ils sont toujours là et il est temps d'alerter l'opinion internationale.» Olivier Bancoult dénonce cette violation de la résolution de l'ONU. «C'est un manque de respect du gouvernement britannique qui n'applique pas la résolution. Ils ont dit que la décision de la Cour internationale de justice n'est pas binding. Et que la résolution de l'ONU n'est pas contraignante non plus. C'est aberrant ! Le pays est membre de l'ONU pourtant», fait ressortir le leader du GRC. La manifestation débutera donc à la rue Edith Cavell à 10 heures le 22 novembre.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, interrogé à ce sujet, dit attendre la date pour voir si les Britanniques vont partir. Il souligne également que c'est à cette date que le délai expire.