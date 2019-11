Soudan: Le groupe de la BAD confirme son soutien au Soudan

Khartoum — - Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a réaffirmé son soutien au Soudan et a promis d'examiner positivement les priorités du gouvernement soudanais et de les évoquer devant les autorités compétentes de la banque.

Cela s'est produit lors d'une réunion du ministre des Finances et de la Planification économique, Dr. Ibrahim Ahmed Al-Badawi avec le directeur exécutif du Groupe de la Banque, Ken Barley, avec la participation du sous-secrétaire de la Planification au ministère, Maki Merghani

Le ministre a présenté une explication détaillée sur des développements économiques au Soudan et des priorités de la scène en se concentrant sur les secteurs de l'agriculture, des transports, de l'énergie, de l'électricité et de l'emploi des jeunes, en louant les efforts du groupe de la Banque et son soutien continu à l'économie soudanaise.

Les deux parties ont également discuté la mise en œuvre des projets financés par la Banque, l'emploi des jeunes en tant que priorité de la phase de transition, le renforcement des projets de services sociaux existants tels que l'eau, l'éducation et la santé pour les zones rurales touchées par le conflit et l'achèvement de la préparation de la stratégie de lutte contre la pauvreté et de traiter la dette extérieure avec l'appui de la Banque.