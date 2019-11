Congo-Brazzaville: Journée internationale des hommes - Une commémoration peu connue par les Congolais

Le 19 novembre de chaque année depuis 1999, la communauté internationale célèbre l'événement mais au Congo, il passe presque inaperçu.

Faut-il voir dans la Journée internationale des hommes la copie de celle dédiée aux femmes, célébrée le 8 mars ? Ses pionniers précisent qu'ils n'avaient aucune intention d'entrer en compétition avec celle de la gent fiminine.

Selon son initiateur, le professeur et historien Jérôme Teelucksingh, explique qu' elle vise plutôt à promouvoir des modèles positifs d'hommes qui, au quotidien, travaillent et mènent une vie honnête et productive, dont la contribution au bien-être de la société, de la communauté, des enfants, etc., doit être célébrée.

Il s'agit d'une occasion pour réfléchir sur la santé des hommes et leur bien-être physique, émotionnel, social et spirituel. C'est aussi un temps de réflexion sur certaines lacunes dans les soins qui leur sont offerts dans le domaine des services sociaux, sur certaines attitudes ou attentes de la société, et au regard de certaines lois.

«C'est là une excellente idée qui devrait permettre l'équilibrage entre les hommes et les femmes», disait Ingeborg Breines, l'ancienne directrice de Femmes et cultures de paix de l'Unesco.

A la faveur de cette journée soutenue par les Nations unies, le souhait est d'améliorer les relations entre les hommes et les femmes et promouvoir leur égalité afin de poursuivre ensemble la construction d'un monde meilleur et plus sécuritaire, où l'on pourra vivre en toute tranquillité et s'épanouir pleinement. Ses objectifs se focalisent sur les hommes et la santé des garçons, l'amélioration des relations entre les sexes et la promotion de l'égalité, la mise en lumière des modèles masculins.

Notons qu'une première Journée internationale des hommes a été créée le 7 février 1992 par le Pr Thomas Oaster. Celle du 19 novembre a été créée en 1999 à Trinité-et-Tobago et reprise par l'Australie en 2003. Elle a reçu l'appui des principaux groupes d'hommes aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie et dans les Antilles et est maintenant célébrée dans le monde entier.