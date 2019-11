Maroc: Université Mohammed V de Rabat, SGMB, IBM et le Green-Fields se donnent la main

Sous le thème : « Lauréats, créateurs d'entreprises et propulseurs de l'innovation», l'Université Mohammed V de Rabat (UM5) à travers sa cité d'innovation a organisé récemment la première édition d'«Innovation Leaders Meeting», à la présidence de l'UM5 au siège d'Al Irfane-Rabat.

Cet événement a été marqué par la participation du ministère de tutelle, représenté par le directeur de la recherche scientifique et de l'innovation, des présidents, des directeurs généraux de différentes entreprises innovantes, ainsi que des responsables de plusieurs instances de financement et d'investissement en innovation technologique.

Les travaux de cette première édition ont porté sur les moyens à mettre en place pour le renforcement des liens entre le milieu socioéconomique, la cité d'innovation de l'UM5R, et les jeunes talents porteurs de projets innovants, ainsi que sur les dispositifs de mobilisation des financements, des réseaux et du mentorat à leur profit.

Cet événement a été marqué aussi par la signature de différentes conventions de partenariat : entre d'une part l'Université Mohammed V de Rabat, et d'autre part la SGMB, notamment pour la mise à disposition d'espaces de «co-working» de la banque au profit des porteurs de projets innovants de l'UM5R.

Cette première édition a aussi connu le lancement du réseau d'investissement innovant UM5R-Invest'UP, plateforme de mise en relation entre investisseurs et porteurs de projet de startups, dédiée à la mobilisation et la fédération des entrepreneurs, des « Business Angels », et de l'ensemble des partenaires pour le développement de l'innovation et de la valorisation au sein de l'Université et en particulier la maturation et le lancement d'entreprises innovantes.