Cote d'Ivoire: Préparation du SARA 2019 - Le ministre Adjoumani satisfait de l'avancement des travaux

Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales (SARA) se tiendra à bonne date, c'est-à-dire du 22 novembre 2019 au 1er décembre 2019. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani l'a assuré, le jeudi dernier, après une visite, en compagnie de son collègue en charge de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Séka Séka, sur le site près de l'aéroport international Félix HouphouëtBoigny de Port-Bouët.

Cette visite avait pour but de s'assurer du bon état d'avancement des travaux de préparation de cet événement international.

« Nous sommes rassurés que d'ici au 22 novembre, tout sera fin prêt, parce que nous constatons que l'opérateur chargé de l'organisation est à pied d'œuvre pour que les délais soient respectés », a déclaré le ministre Kobenan Adjoumani, non sans insister sur l'importance de ce salon pour les plus hautes personnalités de l'État.

C'est pourquoi, il a annoncé la présence du président de la République, Alassane Ouattara au SARA, le lundi 25 novembre pour une remise de matériels agricoles modernes. Mais avant, a-t-il fait savoir, la cérémonie d'ouverture sera présidée par le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan et la cérémonie de clôture enregistrera la présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Pour sa part, le Pr Joseph Séka Séka s'est félicité de l'implication de son département ministériel à ce salon d'autant plus que, a-t-il souligné, le thème du salon : « Agriculture intelligente et innovation technologique » est évocateur.

« Il est de plus en plus question d'agriculture avec zéro déforestation et de l'utilisation des nouvelles technologies pour faire face aux effets du changement climatique et de la protection de l'environnement.

Il faut concilier les Objectifs de Développement Durable (ODD) et la préservation de notre environnement. Le SARA permettra d'asseoir notre technologie de préservation de la forêt », a-t-il fait savoir.

Commissaire générale du Sara, Condé-Touré Diénébou a rappelé que comme innovations, l'édition 2019 enregistrera la participation des pays de la Communauté économique des États d'Afrique de l'ouest (Cedeao), en plus des participants habituels dont la France, pays à l'honneur.

Ensuite, elle a annoncé le lancement d'un concours de start-up le 24 novembre dont les résultats seront connus le 29 novembre.

Toujours en termes d'innovation, Fabrice Sawegnon, directeur général de Voodoo Communication, l'opérateur chargé de l'organisation de l'événement, a souligné qu'il y aura des projections de films cette année, des cours d'initiation à l'équitation sont prévus pour les enfants, pour qui l'entrée au salon est gratuite pour les moins de sept ans.