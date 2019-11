Congo-Brazzaville: Congrès du PCT - Le comité préparatoire examine les rapports des commissions

Les membres du comité préparatoire du cinquième congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT) sont en conclave, depuis le 18 novembre, au Palais des congrès de Brazzaville.

Au programme de la plénière qui s'étendra sur quelques jours figurent l'examen et l'adoption des rapports des commissions. Il s'agit notamment des rapports des commissions finances du parti ; organisations affiliées et mouvement associatif ; politiques économiques, sociales, culturelles et environnementales ainsi que la commission politique.

Lançant les travaux, le secrétaire général du PCT, président de la coordination du comité préparatoire, Pierre Ngolo, a souligné la nécessité de travailler dans la discipline, la compréhension et la tolérance. « Nous avons, à l'occasion du lancement du comité préparatoire, défini la ligne qui devrait être observée par les uns et les autres. Vous connaissez la singularité de notre congrès, donc l'importance de notre responsabilité, nous qui sommes chargés de préparer les documents. C'est donc une grande responsabilité dont il nous faudra prendre conscience », a-t-il conseillé.

Il a également invité les participants à œuvrer pour la création des conditions de renforcement de l'autorité du parti dans sa capacité d'analyse et de mobilisation pour apporter un appui conséquent au président du comité central, dans ce contexte particulièrement difficile. « Il faut réfléchir sur ce que nous devons faire pour que nous sortions victorieux à toutes les consultations futures. C'est cela qu'il faut privilégier, mais cette réflexion importante doit se faire dans la discipline absolue. Nous ferons tout pour rappeler à l'ordre quiconque tentera de faire obstruction de l'orientation telle que donnée », a reprécisé Pierre Ngolo.

Notons que le cinquième congrès ordinaire du PCT est prévu du 27 au 30 décembre, à Brazzaville, sur le thème « Membres et sympathisants du Parti congolais du travail, en cette année du cinquantenaire, ensemble, dans la discipline et la cohésion, raffermissons les idéaux et les valeurs de notre grand et glorieux parti ; relevons, sous la très haute conduite du camarade président Denis Sassou N'Guesso, les défis du développement de notre pays ».