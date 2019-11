Burkina Faso: Gestion durable des ressources naturelles - Un nouveau projet dans la Sissili

Naturama, en collaboration avec ses partenaires, ICCO Coopération et VBN/Pays-Bas, a organisé le vendredi 18 octobre 2019 à Léo, un atelier de lancement du Projet d'appui à la diversité biologique et à l'économie verte (PADEV).

Afin d'aider les populations de la Sissili à gérer durablement leurs ressources naturelles, Naturama, en collaboration avec ses partenaires, ICCO Coopération et VBN/Pays-Bas, a lancé le vendredi 18 octobre 2019 à Léo, le Projet d'appui à la diversité biologique et à l'économie verte (PADEV) au cours d'un atelier.

Le haut-commissaire de la province de la Sissili, Sié Aristide Mohamed Kam, a indiqué que le projet est en cohérence avec l'axe 3 du PNDES qui vise à dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois, à développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le marché et basé sur les principes de développement durable.

« Il participera à la mise en œuvre des politiques et plans locaux de développement de la province », a-t-il soutenu.

De ce fait, il a félicité la fondation Naturama et ses partenaires pour leurs efforts continus en matière de préservation des ressources naturelles. Il a également invité la Fédération Nununa, bénéficiaire directe du projet, à s'approprier toutes les activités entrant dans le cadre de sa mise en œuvre.

Le 1er adjoint au maire de la commune de Léo, Akimou Napon, a aussi salué l'initiative de Naturama et de ses partenaires. En ce sens que, a-t-il dit, la mise en œuvre de ce projet contribuera au renforcement des capacités des communautés rurales et à l'amélioration de leurs moyens de subsistance.

Le directeur exécutif de Naturama, Idrissa Zèba, a indiqué que le rapport sur l'état de l'environnement au Burkina Faso, publié en 2010, est soumis à de nombreuses pressions croissantes dans les différents secteurs de développement dont les plus importants sont ceux de l'agriculture, l'élevage, la foresterie et l'énergie consommée pour le transport et les industries. D'où a-t-il relevé, la nécessité d'opter pour la gestion durable des ressources naturelles.