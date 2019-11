Cote d'Ivoire: Coopération parlementaire - Le Sénat et l'Assemblée chinoise engagés à renforcer leurs relations

La vice-présidente du Sénat, Bobby Assa Emilienne, entourée de quelques sénateurs, a reçu le vice-président du Comité permanent de l'Assemblée de la Chine, Wu Weihua.

Une délégation de l'Assemblée populaire de la Chine a échangé, dans l'après-midi du jeudi 14 novembre, avec des membres du Sénat ivoirien.

Cette rencontre, sous forme de séance de travail, à la permanence de la Chambre haute du Parlement ivoirien sise à la Riviera Attoban, a été l'occasion pour les sénateurs, avec à leur tête, la vice-présidente du Sénat, Bobby Assa Emilienne et le vice-président du Comité permanent de l'Assemblée chinoise, Wu Weihua, de réaffirmer leur volonté de renforcer les relations de coopération entre les deux institutions d'une part et entre la Chine et la Côte d'Ivoire, d'autre part.

Cet engagement s'est traduit par des échanges de cadeaux entre les deux parties en présence. Dans le point de presse qui a sanctionné ces échanges, l'ambassadeur de la Chine en terre ivoirienne, Wan Li, a assuré que la visite de cette délégation chinoise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des acquis du forum de la coopération sino-africaine qui a eu lieu en 2018 à Beijing et du consensus dégagé par les Présidents Xi Jinping et Alassane Ouattara en vue de renforcer la coopération parlementaire et les liens entre les deux nations.

Le diplomate chinois s'est donc félicité de l'engagement pris par les sénateurs et la délégation chinoise de renforcer également les relations dans tous les domaines.

« La Chine est prête à travailler, main dans la main, avec la Côte d'Ivoire pour la consolidation de leur communauté de destin pour une Afrique solide et une Côte d'Ivoire plus forte », a-t-il soutenu.

Le secrétaire général du Sénat, Soumahoro Aboubacar Cidick, a déclaré que la Chambre haute du Parlement ivoirien, en tant que jeune institution, est honorée de recevoir une délégation si importante de la Chine, cette grande nation qui compte dans le concert des Nations et dont les actions sont orientées vers le développement des pays africains.

Il s'est réjoui de l'engagement réaffirmé par l'Assemblée populaire de la Chine de renforcer sa coopération avec le Sénat ivoirien. « La diplomatie parlementaire, à laquelle le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, est très attaché, se traduit par cette coopération.

Le développement de nos Etats s'appuie sur les accords de coopération. Et le Parlement a vocation à autoriser le Président de la République à ratifier ces différents accords.

Il était donc bien que, dans le cadre de cette coopération, nous soyons sur la même longueur d'onde en terme de captation des intérêts de nos deux Etats », a-t-il fait savoir.

Avant le Sénat, la délégation du Parlement chinois conduite par Wu Weihua, dans la matinée, s'était rendue à l'Assemblée nationale.

Là, elle s'était entretenue avec Amadou Soumahoro, président de cette institution ivoirienne. Elle avait également eu une séance de travail avec les députés ivoiriens en vue de poser les bases d'une coopération entre les deux institutions.