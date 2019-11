Congo-Kinshasa: "Tshisekedi serait devenu président par la volonté de Kabila" - Constant Mutamba condamne les propos de Dunia Kilanga

Président de la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo (NOGEC) et membre de la conférence des présidents du front commun pour le Congo (FCC), Me Constant Mutamba Tungunga dénonce avec véhémence les différentes déclarations des protagonistes de la coalition FCC-CACH qui se sont adonnés depuis un certain temps dans des querelles qui ne concourent ni à la bonne marche de la coalition et moins encore à celle du pays.

Dans un message du dimanche 17 novembre, ce numéro Un du regroupement politique NOGEC a condamné mordicus les propos de Dunia Kilanga, secrétaire national du PPRD en charge de mobilisation et propagande, qui, à travers une vidéo, a prétendument laissé comprendre que Joseph Kabila aurait nommé Tshisekedi Tshilombo.

Appelant tout acteur politique à faire preuve d'une éthique politique dans ses différentes actions et réactions, Me Constant Mutamba a invité le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) de sanctionner, en guise d'exemple, Dunia Kilanga pour ses déclarations la semaine dernière, lors d'une activité de la cellule de base de ce parti cher à Joseph Kabila, autorité morale du FCC. Ce dernier qui, a souligné le président de la NOGEC, n'a jamais poussé les gens à outrager les autorités. « La Nouvelle génération pour l'Emergence du Congo condamne avec véhémence les propos outrageants de Dunia Kilanga à l'endroit du Président Félix Tshisekedi et invite le PPRD à le sanctionner exemplairement. Notre Autorité morale Joseph Kabila Kabange n'a jamais incité quiconque à outrager ainsi les autorités légalement investies. Ethique politique ! », a-t-il déclaré.

Bien au-delà des soubresauts qui ont régenté la coalition FCC-CACH ces derniers jours, Constant Mutamba a, en même temps, salué la déclaration faite la semaine dernière à Paris et à Berlin, par le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi qui a laissé entendre qu'il croit en l'avenir de ce mariage politique avec son prédécesseur Kabila Kabange. « NOGEC salue la déclaration du Président Félix Tshisekedi au sujet de son prédécesseur Joseph Kabila et de l'avenir de la coalition FCC-CACH. Il a ainsi coupé l'herbe sous le pied. La stabilité est le facteur indispensable de l'investissement. Sagesse, intelligence et maturité ! », a indiqué ce cadre du FCC.