Congo-Kinshasa: [Partenariat MSC - ASC] L'Apôtre Jean Tshitadi Badibanga - "Nous soutenons les actions de Félix Tshisekedi parce qu'il est une récompense de Dieu pour la RDC"

L'Honorable Laurent Batumona, Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement et l'Apôtre Jean Tshitadi Badibanga se sont rassemblés, dans une vision commune afin d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat pour soutenir les actions du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo.

Dans une interview accordée à La Prospérité, l'Apôtre Jean Katende expose les grandes lignes de ce partenariat lors de la cérémonie marquant un nouveau départ pour le soutien aux actions du Président de la République. Un nouveau départ pour l'engagement Social. L'Apôtre Jean Katende détient deux structures importantes qu'il a fait adhérer au MSC. L'Eglise des Saints au Congo et l'Ong Shaloom/ASC. Il compare Laurent Batumona au centenier romain pour son amour sans discrimination. Le partenariat MSC-ASC "facilite la réalisation des aspirations au développement de la RDC telles qu'elles sont présentées dans l'Agenda du Chef de l'Etat, par une collaboration pragmatique en vue d'une coopération mutuellement bénéfique", explique cet apôtre, Représentant légal de l'Assemblée des Saints au Congo.Vous venez de signer un partenariat avec le Mouvement de Solidarité pour le Changement de Laurent Batumona.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous approcher au MSC ?

Les raisons sont multiples. D'abord, sur le plan spirituel c'est un chrétien pratiquant, ensuite un humaniste et, enfin, sa vision politique aux côtés de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et son soutien indéfectible aux actions du Président Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai résolu de le rejoindre dans sa vision sociale qu'il exprime au vu de ce qui se passe au pays. Il est toujours du côté du peuple comme du vivant de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire. Par la grâce de Dieu, la vision de son Parti le Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC) est pratiquement la même avec la mienne. Un homme social qui écoute tout le monde et c'est un homme politique visionnaire.

Le MSC et son leader sont les Alliés de l'UDPS. Ils appuient totalement les actions du Président de la République. Qu'est-ce qui vous a plu pour que vous arriviez à conclure un partenariat politique ?

Les actions que mène le Président de la République sont connues de tous. La presse en parle à longueur des journées au pays comme à l'étranger. Elles sont très bénéfiques pour le pays. Il manifeste sa volonté de parvenir à un changement de la vie sociale des Congolais. Le Président du MSC, Laurent Batumona appui non seulement ses actions aussi il les soutient. Je peux vous citer quelques exemples de ses appuis. Lors du Congrès de l'UDPS qui a plébiscité Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Président de l'UDPS et aussi les assises de Genval ont bénéficié foncièrement de l'appui financier et matériel considérable du Président du MSC, Laurent Batumona. Il y a beaucoup de leçons à tirer sur ses actions. C'est un humaniste, il ne regarde pas la tribu, un homme de bonne foi. Il avait presque logé tous les Congressistes de l'UDPS. Il est resté fidèle à l'UDPS même après la disparition de son lider maximo. Il a continué la même lutte de la démocratie aux côtés de Félix Tshisekedi Tshilombo. Je le considère sur le plan spirituel comme le Centenier romain. Alors qu'il n'était pas juif, mais il aimait les juifs, il avait même construit une synagogue pour eux. Voilà la vision qui m'a poussé à le rejoindre pour développer le pays. Le nom de son Parti englobe tout : Mouvement de Solidarité pour le Changement et tous ses symboles montrent à suffisance que c'est tout un programme de l'unité, de force et de réussite. Et, avec ma force nous irons plus loin.

Apôtre Tshitadi, quel est votre apport en signant un partenariat avec le MSC ?

Oui, monsieur le journaliste, j'apporte d'abord la parole de Dieu. L'esprit et le don que Dieu a mis en moi me permet de faire comprendre aux politiques que sans Dieu on ne peut rien faire. Laurent Batumona a ses capacités et moi j'ai les miennes. Ma communauté Assemblée des Saints au Congo à travers la RDC et en Afrique et une ONG, Shaloom/ASC qui encadre les veuves, veufs et les orphelins sont d'un grand apport.

Etes-vous confiant que les actions du Président apporteront le bonheur aux Congolais ?

Comme Président de la République en cette 5ème mandature, Félix Tshisekedi Tshilombo est une récompense de Dieu pour la RDC. Il a dédicacé la RDC à Dieu. Avec cette dédicace, il a en plus tout gagné et tout ce qu'il entreprendra lui réussira. Car, Dieu dit à Josué : "tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession". Nous confirmons que tout est révélé dans tout ce que le Président va faire. Aujourd'hui, aucun contact qu'il a entrepris n'a échoué et tous ses contacts ont produit des fruits. La gratuité de l'éducation de base a permis que des millions d'enfants ont accès à l'éducation, n'en déplaise à ceux qui pensent que tout doit être fait le même jour et organisent des mouvements de déstabilisation de l'éducation.

Quel est votre témoignage Apôtre Jean Tshitadi Badibanga ?

J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur en 1984 à l'âge de 19 à Luluabourg aujourd'hui Kananga. Cette année a marqué toute ma vie. Dieu m'a confié la mission de faire de toutes les nations ses disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il m'a dit soit éclairé. J'ai implanté l'Assemblée des Saints au Congo presque partout en RDC et dans certains pays en Afrique. Ma dernière étape c'est en Angola où j'ai même construit un temple pour Dieu. A la dédicace, j'ai prié Dieu pour que la paix soit en Angola. Et quelques temps après la paix est entrée en Angola. Après trois ans, j'ai dit à Dieu que ma mission est terminée, donne ma récompense. C'est ainsi que je suis rentré en RD et j'ai construit ce temple ou je vous accueille. Ce travail de Dieu m'a permis d'être nommé Chevalier de la paix. Dans mon église j'ai une ONG qui encadre les veuves des militaires tombés sur le champ d'honneur, leurs enfants.

Votre mot de la fin ?

Le partenariat vivra et nous irons très loin. Je suis en paix avec le nouveau partenariat que j'ai conclu avec le MSC de l'Honorable Laurent Batumona. C'est un destin de Dieu. Avec lui Dieu a permis que nous poussions aller plus loin. Et il sera connu même dans les coins et recoins de la RDC.