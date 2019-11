Algérie: Colloque sur le phénomène migratoire et les défis sécuritaires

Alger — Un colloque sur le phénomène migratoire et les défis sécuritaires a été organisé lundi au Cercle national de l'Armée à Beni-Messous (Alger), par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la concrétisation des activités de recherche scientifique, l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale a organisé, ce lundi 18 novembre 2019 au niveau du Cercle national de l'Armée de Beni-Messous, un colloque sous le thème 'Le phénomène migratoire et les défis sécuritaires: une vision algérienne'", indique un communiqué du MDN.

"Présidés par le directeur de l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale, au nom du général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), les travaux du colloque ont connu la présence de cadres de l'ANP, de représentants des structures de recherche et de formation du ministère de la Défense nationale, ainsi que des cadres d'universités, instituts et centres de recherches spécialisés", note la même source.

"Il est à signaler que ce colloque, animé par des experts et des chercheurs algériens, vise à débattre du phénomène migratoire et ses dimensions sociales et économiques afin de mettre la lumière sur les raisons de son aggravation ainsi que ses répercussions sécuritaires, à travers la présentation de la perception algérienne dans le traitement de la question des flux migratoires", souligne le communiqué.